Kinderfest in Herzogenburg war voller Erfolg

Ein schöner Erfolg war das Kinderfest am Auring, wohin die SPÖ, die Junge Generation und die Kinderfreunde am vergangenen Samstag eingeladen hatten. Zahlreiche Kinder tummelten sich – oft natürlich unter Aufsicht der Eltern – auf dem Gelände und wanderten von einer Spielestation zur nächsten. Ein großer Hit war natürlich wieder das Kinderschminken, bei dem man in einen Clown, in ein – natürlich fröhliches – Monster oder in eine andere bekannte Figur verwandelt wurde. Alina Weixlbaum und Elisabeth Sedlacek sorgten dafür, dass der Hunger nicht zu groß wurde.