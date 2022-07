Obritzberg: Rundumschlag von SPÖ-Mann Joe Thoma

Werbung

Sommerpause? Kennt SPÖ-Gemeinderat Josef „Joe“ Thoma nicht. Der Sozialdemokrat übt heftige Kritik an der ÖVP.

Einerseits stößt sich der Mandatar am Schulprojekt in Großrust: „Wer zwischen den Zeilen lesen kann, weiß ganz genau, dass beim Budget 2022 die Budgetmittel gestrichen wurden bis 2026! Daher war es auch vom Land NÖ und der ÖVP in der Gemeinde beabsichtigt, die Schule nur zu sanieren und den Kindergarten-Ausbau nicht durchzuführen!“

Wer keine Lösung wolle, suche den billigsten und einfachsten Ausweg: „Außer es dient dem eigenen Klientel“, poltert Thoma.

Die feierliche Spielplatzeröffnung in Grünz ist ihm ein Dorn im Auge: „Während andere Spielplätze in unserer Gemeinde vernachlässigt werden, wird auf Drängen der ÖVP ein Minispielplatz mit einem Großgerät um ein paar tausend Euro in einem halben Jahr aufgestellt! Beim nebenliegenden Sportplatz wurde auf eine Instandsetzung der Tore leider vergessen! Andere Gemeinden eröffnen Erlebnisspielplätze mit Motorikgeräten, bei uns reicht schon ein kleines Spielgerät für eine Würstelparty mit der ÖVP-Clique! Es ist so, wie es ist in der Marktgemeinde Obritzberg-Rust“, so Thoma.

ÖVP-Bürgermeisterin Daniela Engelhart bedauert, dass es Thoma nicht der Mühe wert gefunden habe, zur Spielplatzeröffnung zu kommen: „Alle Mandatare waren eingeladen, auch geschäftsführender Gemeinderat Franz Schalhas von der Bürgerliste ,Wir‘ ist gekommen.“

Man habe im gesamten Gemeindegebiet mehrere Spielplätze, man könne daher nicht in jeden einzelnen Spielplatz 50.000 Euro investieren: „Das überfordert die Kapazitäten des Budgets.“

„Schreibe die Äußerungen auch der Hitze zu“

Das Thema Volksschule sei ähnlich gelagert wie der Spielplatz: „Josef Thoma ist zu den Ausschusssitzungen eingeladen, wo er sich äußerst selten blicken lässt. Dort könnte er sich informieren statt ständig mit Unwissen aufwarten.“

Engelhart abschließend: „Ich schreibe die Äußerungen von Thoma auch zu einem großen Teil der derzeit herrschenden Hitze zu.“

