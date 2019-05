Die Turnhalle der Sportmittelschule Wölbling war Schauplatz des diesjährigen Frühjahrskonzerts der Jugendblaskapelle Fladnitztal (JBK) unter der Leitung von Kapellmeisterin Tamara Ofenauer-Haas.

Als Novum wurden die einzelnen Stücke nicht von einem Moderator, sondern abwechselnd von Musikern der verschiedenen Instrumentensätze vorgestellt.

Von Marsch über Polka bis zu Andreas Bourani

Den Start machte das Stück „Appalachian Ouvertüre“, mit dem die JBK bereits im November 2018 bei der Konzertmusikbewertung in Rabenstein erfolgreich gewesen war. Nach Rudi Fischers Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“ folgte die Polka „Von Freund zu Freund“, bevor die Gäste mit Franz Léhars „Gold und Silber“ durch schöne Walzerklänge zum Schunkeln gebracht wurden. Wunderschöne Posaunenklänge erreichten die Zuhörer bei „You raise me up“; ein Highlight folgte mit „Highlights from Cats“, zu dem sich einige Musiker zu passenden Verkleidungen hinreißen ließen. Mit der schwungvollen und mitreißendem „Blues Brothers Revue“ wurden die Zuhörer dann in die Pause entlassen.

Die Bläserklasse der Sportmittelschule begrüßte die Gäste danach mit zwei tollen Stücken und bewies ihr Können. Die JBK verwöhnte die Zuhörer anschließend mit dem flotten portugiesischen Marsch „O Vitinho“, der Filmmusik zu „How to train your dragon“ und der „Wachtel-Polka“. Erst kürzlich in den Kinos gespielten Filmen wurde mit mitreißend vorgetragenen Stücken wie „The Greatest Showman“ und „Queen in Concert“ gedacht. Zum Abschlussstück „Auf Uns“ von Andreas Bourani zeigte die JBK Bilder vom ersten Musikerball.

Für einige Musiker war dies das erste - aber sicherlich nicht das letzte - Frühjahrskonzert, darunter waren Pia Müller am Horn, Laszlo Keki am Saxofon, Emma Müllner an der Klarinette und Patricia Fuchs am Flügelhorn.

„Es steckt immer extrem viel Arbeit in so einem Konzert, wir proben sehr oft und dass hier alle Musiker ihre Freizeit opfern, ist nicht selbstverständlich und freut mich immer wieder sehr“, erklärte Kapellmeisterin Tamara Ofenauer-Haas.