Wölblinger Pensionisten in Griechenland

Für die Ortsgruppe Wölbling des Pensionistenverbandes war es wieder eine bleibende, einmalige Urlaubswoche mit 33 Reiseteilnehmern. Das Frühjahrstreffen fand auf Chalkidiki/Athos statt, von dort aus wurden einige Ausflüge unternommen.

Etwa nach Thessaloniki: Die zweitgrößte Stadt Griechenlands hat viele Gesichter auf Grund Ihrer Geschichte. Spuren findet man überall; alte Monumente, Kirchen, Synagogen Moscheen zeugen von dem Zusammenleben im Laufe der Zeit. Die Universitätsstadt begeistert ihre Besucher durch die vielen Kaffees und Restaurants in Seitengassen oder direkt an der kilometerlangen Hafenpromenade. Das Wahrzeichen der Stadt, der Weiße Turm, thront in der Mitte des Hafens. Auch eine Bootsfahrt entlang der Küste der Mönchrepublik Athos wurde durchgeführt, um diese 20 Klöster zu bewundern. Etwas mystisch angehaucht, hier gilt das Gesetz „Avaton“, welches den Zutritt für Frauen untersagt. Auch Männer dürfen nur mit einer speziellen Genehmigung die Klöster besuchen, um sich in den Alltag der 2.000 Mönche Einblick zu verschaffen. Arnea, das malerische Dorf am Fuße des Cholomondas-Berges, ist bekannt für seine traditionellen Gebäude. Durch ihre Bauweise sind sie daher vom Kulturministerium zur historischen Stätte ernannt worden. Bekannt ist das Dorf auch durch die vielen Weingüter, helle, fruchtige Weißweine und tiefdunkle Rotweine wurden angeboten. Arnea ist auch für seine Honigproduktion bekannt. Gottfried Krammel, Vorsitzender des Pensionistenverbandes: „Wir freuen uns schon auf 2024, es geht nach Ibiza!“

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.