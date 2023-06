Führerschein-Check: Aufschrei hallt durch Region Herzogenburg

Umstrittener Vorstoß aus Brüssel: Die EU-Kommission schlägt eine Überprüfung aller Lenker ab 70 Jahren auf ihre Fahrtauglichkeit vor. Ziel: mehr Verkehrssicherheit. Aus der Region kommt von den Betroffenen heftiger Protest.

Franz Leithner ist Vorsitzender des Herzogenburger Pensionistenverbandes: „Wir sind mündige Bürger und jeder sollte wissen, ob er noch mit dem Auto fahren kann oder nicht. Die, die nicht mehr fahren können, sollten den Führerschein freiwillig abgeben, aber nicht zwanghaft dazu genötigt werden. Bei uns in der Stadt haben wir es leichter, aber wenn ich auf dem Land draußen wohne, wo es schon lange keine Einkaufsmöglichkeit mehr gibt, wo soll ich dann meinen täglichen Bedarf decken, wenn ich keinen Führerschein mehr habe?“

Der Bezirksobmann der „NÖ Senioren“ heißt Dieter Pöhlmann und kommt ebenfalls aus Herzogenburg. Er hält die Vorgangsweise „für eine eindeutige Diskriminierung der älteren Generation.“

Er glaube, dass Eigenverantwortung und nicht Fremdbestimmung das Gebot der Stunde wäre. Pöhlmann: „Alle Daten aus dem statistischen Zentralamt beweisen, dass eine erhöhte Unfallhäufigkeit einfach nicht gegeben ist.“ Eine Vielzahl der älteren Menschen sei in Ehrenämtern, in der Pflege, in der Kinder-/Enkelbetreuung tätig und stelle täglich ihren Mann/Frau. Das Auto sei einfach nötig im ländlichen Raum. Pöhlmann: „Wie sollen sich die Menschen selber versorgen, wenn die Ortskerne ausgedünnt sind und man erst zehn Kilometer weiter den nächsten Supermarkt findet? Man bedenke auch, dass die Alten die Familien am Laufen halten, auch über alle möglichen Besorgungen und Dienstleistungen!“ Irgendwann werde den Kommunen ein riesiges finanzielles Problem erwachsen. Dichtere Infrastruktur koste Geld, sehr viel Geld. Dasselbe gelte auch für Fahrdienste, besonders dann, wenn sie nicht mehr von freiwilligen, ehrenamtlichen Pensionisten betrieben werden können. Pöhlmann weiß, wovon er spricht: „Ich komme aus einer Stadt, die über einen Verein einen Fahrdienst betreibt. Nehmen sie den Fahrdiensten die Pensionisten weg, können sie schließen und die wirklich fahruntüchtigen, oft kranken Menschen kommen nicht einmal mehr zum Hausarzt!“

Abschließend verweist Pöhlmann auf die medizinische Infrastruktur: „Mit welcher medizinischen Infrastruktur will man denn die Menschen ab 70 testen, untersuchen, bewerten? Unsere medizinischen Einrichtungen sind seit Jahren personell und logistisch nicht in der Lage, diese Menge an seriösen Untersuchungen zu bewältigen. Sollen das vielleicht auch noch die Amtsärzte machen?“

Für ihn steht fest: „Das ist alles weder durchdacht, noch rechtlich haltbar. Alles Mumpitz!“

Rudolf Gerlach, Obmann der Ortsgruppe Traismauer der „NÖ Senioren“, veweist auf dieTatsache, dass sich die Fahrtauglichkeit unabhängig vom Lebensalter, nicht nur bei den über 70-Jährigen, ändern kann: „Daher bin ich gegen diese Diskriminierung einer bestimmten Altersgruppe.“

Er gibt zu bedenken: „Viele der über 70-Jährigen machen meistens Tag für Tag notwendige Fahrten für die Familie, aber auch für die Nachbarn. Diese Fahrten sind unabdingbar, denn am Land gibt es eben oft kein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz.“

Sein Pendant aus der Römerstadt, Walter Dedek, meint, dass nach wie vor die Eigenverantwortung der älteren Bevölkerung entscheidend sei.

„Manche ältere Menschen fühlen sich nicht mehr so fahrtauglich wie zu früheren Zeiten und benützen das Auto nur noch für Einkaufsfahrten oder Fahrten des täglichen Bedarfs. Die dafür benützten Straßen sind ihnen bestens bekannt. Würde man ihnen die Fahrtauglichkeit absprechen, wäre wiederum eine Betreuung durch andere notwendig“, betont der Vorsitzende des Pensioni