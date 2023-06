Funktionäre wünschen sich, dass endlich Ruhe in der Partei eintritt

Am SPÖ-Bundesparteitag entscheidet sich, ob Hans Peter Doskozil... Foto: APA, ROLAND SCHLAGER

... oder Andreas Babler neuer SPÖ-Bundesparteivorsitzender wird. Foto: APA, ROLAND SCHLAGER

„Es ist an der Zeit, dass sich die Partei weniger mit sich selbst befasst als mit den aktuellen, wichtigen, politischen Herausforderungen. Auf diesem Weg war die Mitgliederbefragung – auch wenn der Weg dahin holprig war – ein wichtiger, erster Schritt. Denn egal wie die Teilnehmer zu den jeweiligen Kandidaten gestanden haben, es war ein demokratischer Weg der Entscheidungsfindung“, sagt Herzogenburgs SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner. Er betont, dass das erste Ergebnis zeigt, „dass die Mehrheit der Mitglieder Mut zur Veränderung beweist und einen dringend notwendigen Erneuerungsprozess einleiten will. Dies ist kein Selbstzweck, sondern unabdingbar, damit die SPÖ ihre Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit zurückgewinnt.“

Wichtiger ist für ihn jedoch, dass der demokratisch gewählte Vorsitzende von der gesamten Partei unterstützt wird. „Nur, wenn wir wieder geeint und mit einer starken Stimme sprechen, können wir unsere Ziele im Sinne der sozialdemokratischen Grundwerte von Freiheit, Gleichheit und Solidarität mit Nachdruck verfolgen und für die Menschen in diesem Land umsetzen. Oder anders formuliert: Nur dann sind wir wieder in der Lage, glaubwürdige Politik mit konkreten Verbesserungen für die Menschen zu machen.“

Einigkeit erhofft sich auch Wölblings SPÖ-Bürgermeisterin Karin Gorenzel. „Ich hoffe dass mit der Abstimmung am Bundesparteitag, an dem ich selbst als Delegierte teilnehmen werde, die Debatte der Parteiführung ein für alle Mal beseitigt ist. So wie bei jeder Wahl wird es einen Verlierer geben, es liegt am Gewinner dann alle Lager wieder zu vereinen“, sagt sie. Außerdem betont sie: „Ich hoffe für alle Funktionärinnen und Funktionäre sowie Mitglieder, dass wir uns nach der Wahl wieder den wirklich wichtigen Themen wie Teuerung, Arbeitslosigkeit, Inflation, etc. zuwenden können.“

Michael Pap, geschäftsführender Gemeinderat der Marktgemeinde Kapelln, spricht sich klar für einen Kandidaten aus. „Mein Wunschkandidat ist der Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler. Ich kenne ihn persönlich und schätze ihn sehr. Mit Babler wäre ein Neubeginn möglich und die SPÖ könnte sich von Grund auf erneuern. Auch der Landeshauptmann von Burgenland Hans Peter Doskozil wäre geeignet, aber er mit ihm ist eine Erneuerung der Partei für mich schwer vorstellbar. Wir haben ja auch in Niederösterreich mit Sven Hergovich, einem jungen, dynamischen Politiker, einen Neubeginn gesetzt."

Keine Empfehlung aus Traismauer

Traismauers SPÖ-Bürgermeister Herbert Pfeffer möchte keine Empfehlung abgeben, sieht aber beide als gute Kandidaten. „Für Doskozil spricht der höhere Bekanntheitsgrad und die langjährige Erfahrung auf Bundesebene. Ich kenne Andreas Babler von den verschiedensten Bürgermeister-Konferenzen sehr gut und schätze ihn sehr. Eine Empfehlung werde ich keine abgeben – beide sind gute Kandidaten. Wichtig ist, dass wir endlich die Führungsdiskussion hinter uns lassen und uns mit ganzer Kraft den Themen widmen, die die Bevölkerung bewegt.“

Traismauers Bürgermeister Herbert Pfeffer sieht sowohl Doskozil, als auch Babler, als geeignete Kandidaten. Foto: Günther Schwab

Dass es überhaupt eine Mitgliederbefragung gegeben hat, wertet der Vorsitzende der Jungen Generation Michael Kögl schon als Zeichen für eine starke Demokratie. Kögl ist JG-Bundesvorsitzender und St. Pöltner Gemeinderat. „Wir sind die einzige Partei, die wirklich ihre Mitglieder befragt. Das gehört aber natürlich gut geregelt.“ Kögl fühlt sich und die Interessen der Generation generell gut gehört in der Bundespartei und sowohl von Rendi-Wagner, Doskozil als auch Babler ernst genommen.

Michael Kögl, Bundesvorsitzender der Jungen Generation. Foto: Johannes Zinner

„Ich glaube, man muss nicht jung sein, um die junge Generation gut vertreten zu können. Bruno Kreisky hat auch viel Jugendpolitik gemacht“, sagt Kögl.

Sich selbst will er nicht positionieren, denn er vertritt alle rund 10.000 Mitglieder der JG, und die seien eine durchaus heterogene Gruppe mit heterogenem Wahlverhalten.

Die JG gewinne ständig an Mitgliedern, ein Trend, der hoffentlich aufrecht bleibt. Trotzdem gibt Kögl zu, dass die SPÖ insgesamt momentan nicht die beste Außenwirkung habe. „Man kann ja alles diskutieren, aber innerhalb der Gremien. Nach außen muss man geschlossen agieren. Der Gegner sitzt nicht in der eigenen Partei.“

Für den St. Pöltner SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler ist die SPÖ dann stark, „wenn sie es geschafft hat, die unterschiedlichen Positionen in der Partei zu vereinen und gemeinsam für die Anliegen der Menschen zu arbeiten. In Zeiten wie diesen, in denen Menschen nicht mehr wissen wie sie sich das Leben leisten sollen, in denen Inflation und Preise durch die Decke schießen, kann es sich die SPÖ nicht länger erlauben, sich weiter mit Interna zu beschäftigen“, ist Stadler überzeugt. Er geht davon aus, dass die Diskussionen nach dem Parteitag beendet sind und sich die wesentlichen Akteure an einen Tisch setzen werden und gemeinsam die Menschen wieder in den Fokus der Arbeit der Sozialdemokratie stellen.