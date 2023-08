Kapellner Aktiv-Kindersommer war ein Hit

2019 hatten die Vereine in Zusammenarbeit mit der Marktgemeinde zum ersten Kapellner Aktiv- Kindersommer eingeladen, coronabedingt konnte erst heuer wieder ein Kapellner Aktiv-Kindersommer stattfinden: Fünf Tage lang boten die Vereine der Marktgemeinde für 33 Kinder im Vorschul- und Volksschulalter ein tolles Programm. Bei einem Unkostenbeitrag von 50 Euro wurden die Kinder von 8 bis 14 Uhr betreut, Mittagessen und Vormittagsjause inbegriffen. Martina Strobl und ihr elfköpfiges Team sorgten ehrenamtlich mit den Vertretern der Gemeinde für die Veranstaltung.

Den Beginn machten der Musikverein Kapelln, der Union-Tennis-Club Kapelln, das Kindersommerteam und die Ortsgruppe Kapeln der „NÖ Senioren“: In drei Gruppen konnten die Kinder Schnuppertennis für Anfänger und Fortgeschrittene spielen, Musikinstrumente ausprobieren und selbst bauen beziehungsweise. Outdoorspiele durchführen. Für das Mittagessen sorgten die Senioren. Tags darauf sorgten der Laufclub und der Fußballclub für Fußball, Kinder-Hindernislauf und kreatives Gestalten mit Holz, die Senioren sorgten wieder für das Mittagessen. Der dritte Tag stand ganz im Zeichen der Landjugend, die eine Schnitzeljagd und Gemeinschaftsspiele anbot, das Kindersommerteam sorgte für gemeinsames Kochen und Backen. Die Wanderfreunde führten am vorletzten Tag eine Wanderung mit Spiel und Spaß auf dem Themenweg durch, zu Mittag wurden Knackwürste bei der Mittelpunktwarte gegrillt. Den Abschluss bildeten die Feuerwehren Kapelln und Thalheim mit lustigem Ferienspaß mit den Feuerwehren, mittags gab es Erdäpfelgulasch und Stockbrot am Lagerfeuer. Martina Strobl: „Mein großer Dank gilt den engagierten Vereinen und dem Kindersommer-Team! Es war eine großartige Woche für die Kinder, aber auch für alle teilnehmenden Erwachsenen."