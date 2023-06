Klimafreundlich: „Fußabdruck-Festival“ in Traismauer

Zum vierten Mal fand auf Initiative des e5-Teams Traismauer, der Traismaurer Wirtschaft und der Stadtgemeinde Traismauer ein „Fußabdruck-Festival“ in der Innenstadt statt. Es war von zahlreichen Programmpunkten geprägt. Im Mittelpunkt standen ein Kinder- und ein Erwachsenenlauf, wobei die Teilnehmeranzahl entscheidend für die Größe einer Blumenwiese (über 150 Quadratmeter = über 150 Kinder, die an dem Lauf teilgenommen haben) und die Anzahl der Bäume (rund 200 Läufer) war.

Insgesamt wurden von den Teilnehmern in Summe mehrere tausend Runden in der Innenstadt absolviert. Erklärung: Die Bäume werden von der Stadt, der Modellregion und Sponsoren mit jeweils einem Baum pro Teilnehmer sowie einem Euro pro gelaufener Runde finanziert. Durch diesen Lauf werden ökologische Maßnahmen in Traismauer gefördert, die auch in den nächsten Monaten zur Umsetzung gelangen werden.

Passend zum englischsprachigen Titel des Events (run4bees, run4trees) war der Imkerverein Traismauer mit einem Schaubienenstock vor Ort, der die Arbeit der fleißigen Bienchen demonstrierte. Zudem führte die Freiwilligen Feuerwehr Traismauer Stadt praktische Übungen an diversen Gerätschaften vor.

Vom Laufen bis hin zur Kunst und Kultur

Kunst und Kultur durfte an dieser Stelle ebenso nicht zu kurz kommen. Deshalb waren, wie jeden Samstag, die Tore im Schlosserhaus und in den Hungerturm geöffnet und beglückten das Auge mit künstlerischem Können und den ausgestellten Objekten. Vizebürgermeister und Umweltstadtrat Thomas Woisetschläger zeigte sich über die ausgezeichnet besuchte Veranstaltung sehr erfreut, unter anderem auch, weil das Wetter optimale Laufbedingungen bot. „Am Ende hatten wir und auch die vielen Teilnehmer großes Glück mit dem Wetter. Ich denke, dass es für Menschen immer wichtiger wird, etwas Sinnvolles für die Umwelt zu tun. Wenn man mit Laufen das Klima schützt, dann motiviert das!“, erklärte der Vizebürgermeister.

Mehrere Infostände als auch ein ansprechendes Kulinarium rundeten die Veranstaltung ab. Insgesamt waren die Organisatoren mit der Beteiligung als auch dem Verlauf der Veranstaltung sehr zufrieden. „Schon die Durchführung und die Präsenz der vielen Teilnehmer und Umweltorganisationen zeigt, dass in unserer Region sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird“, so KEM-Manager und WWT-Obmann Alexander Simader ergänzend. Abschließend: „Schön ist auch, dass sich die Mitarbeiter der Stadtverwaltung am Wochenende die Zeit nahmen und gemeinsam mit den Traismaurer Lauffreunden mit Hans Reischek an der Spitze die Veranstaltung so perfekt umsetzten.“

Für alle Kinder gab es eine Hüpfburg sowie ein tolles Kinder-Unterhaltunsangebot als auch ein Kinderschminken. Musikalisch umrandet wurde die Veranstaltung vom 5/8 Blech (Musikverein Traismauer) und von „DJ Eventtechnik Fischer“.