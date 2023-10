Herzogenburg putzte sich heraus

Sieben Gruppen beteiligten sich am vergangenen Sonntag an der Aktion „Sauberes Herzogenburg“ und sammelten einige Müllsäcke voll. Zurzeit schaut es ja wieder katastrophal aus auf den heimischen Straßen, denn alles – egal ob beim Spazierengehen oder beim Autofahren – wird einfach weggeschmissen. „Am ärgsten war es diesmal in der Rottersdorfer Straße“, so ein Beteiligter, der regelmäßig bei dieser Aktion mitmacht. Vor allem Getränkedosen und Pet-Flaschen wurden entsorgt. Einen besonderen Fund verbuchte Stadtrat Max Gusel. Eine Sammelbox bei einem Zeitungsständer war aufgebrochen und dann einfach entsorgt worden. „Das Ganze fällt unter die Rubrik Frechheit“, ärgerte sich der Politiker.

Als kleines Dankeschön gab es einen Getränkegutschein vom Café „La Strada“. Organisatorin Maria-Bernadetta Berndt dankte allen Teilnehmenden, die sich für ein gepflegtes Stadtbild eingesetzt haben.