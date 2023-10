Gospel-Konzert in der Wetterkreuzkirche bot viele Ohrwürmer

Der Gospelchor „Wetterkreuz“ lud zu einem bewegenden Konzertnachmittag in die Wetterkreuzkirche ein. In der restlos gefüllten Kirche konnte der Chorleiter Johannes Sterkl auch zahlreich erschiene Prominenz, unter ihnen den „Hausherrn“ Pfarrer Laurentius Seong, Konsistorialrat Wolfgang Payrich, den Nussdorfer Bürgermeister Heinz Konrath, die Kremser Stadträte Helmut Mayer und Martin Sedlmaier sowie weitere Gemeinde- und Vereinsvertreter begrüßen.

Im November 1995 fand sich ein kleines Häuflein von Personen zusammen, die mühsam einige Gospels einstudierten. Dabei gab es kaum jemanden, der diesem Anliegen eine erfolgreiche Zukunft zugetraut hätte. Heute, nach vielbeachteten Auftritten im In- und Ausland, kann mit Recht von einer bald 30-jährigen Erfolgsgeschichte gesprochen werden. Der Gospelchor „Wetterkreuz“ besteht derzeit aus rund 25 Mitgliedern. Mit seinem aktuellen Konzertprogramm „Down by the riverside“ verstand er es, das Publikum rasch in seinen Bann zu ziehen.

Mit mehreren „Ohrwürmern“ wusste der Chor vollends zu überzeugen und ein nicht endender Applaus war die Folge, sodass der Gospelchor noch mit weiteren Zugaben eins draufsetzte. Seit dem Bestehen haben die engagierten Chormitglieder zur Unterstützung diverser Kirchenrenovierungen einen stattlichen Betrag ersungen. So wird auch von dem aktuellen Konzert ein Großteil der Einnahmen für die Erhaltung der Wetterkreuzkirche gespendet werden.