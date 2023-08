Tennis-Camp in Perschling

Der Union-Tennis-Club Sparkasse Perschling lud zum Kindercamp, 26 Kinder nahmen teil. Nick und sein dreiköpfiges Trainerteam sorgten bei den Teilnehmenden für viel Spaß, versorgten sie täglich mit frischem Obst. Natürlich kam auch der Sport nicht zu kurz. So wurden die Kids in mehrere Gruppen eingeteilt und mussten sich etlichen Herausforderungen, wie koordinativem Training oder Tennisspielen, stellen. An den letzten beiden Tagen fanden Abschlusswettkämpfe statt. Bei der anschließenden Siegerehrung wurden Medaillen und Urkunden verteilt. Abschließend lud der Verein die Kinder noch auf köstliche Grillspeisen ein.

Obmann Jürgen Stuphann bedankte sich bei Nick und seinem Team für die hervorragende Organisation und Durchführung des Camps: „Die größte Freude bereitet mir der sichtliche Spaß und die Hingabe, welche die Kids an den Tag legten.“