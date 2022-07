Modern statt antiquiert: „Spatenstich“ bei Hilpersdorfer FF-Haus

Werbung

Zum „Spatenstich“ für den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses fanden sich viele Gäste ein. Kommandant Anton Rossecker und sein Team begrüßten dazu auch Nationalratsabgeordneten Süleyman Zorba, Landtagsabgeordnete Doris Schmidl, Bürgermeister Herbert Pfeffer und Abschnittsfeuerwehrkommandanten Helmut Czech.

Kein Fließwasser im Winter, Gemeinschaftsgarderobe etc.

„Im Vorjahr wurden die Planungen finalisiert und auch die Finanzierung auf Schiene gebracht. Neben Eigenmitteln werden wir auch seitens der Gemeinde und des Landes NÖ finanzielle Unterstützung erhalten“, erklärte Rossecker.

Genauere Details zu dem Großvorhaben mit einem Kostenpunkt von rund 750.000 Euro) präsentierte Verwalter und „Projektleiter“ Wolfgang Metze.

Aufgrund der gestiegenen Mitgliederanzahl als auch den höheren Standards vergleichbarer Wehren entspricht das Feuerwehrhaus in Hilpersdorf nicht nur aus Platzgründen längst nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Derzeit gibt es kein Fließwasser in der Winterzeit, nur eine Gemeinschaftsgarderobe, die auch als Durchgang zur Garage genutzt wird, nur ein einzelnes Klosett, keine Duschen. Auch die Barrierefreiheit ist nicht gegeben.

Fertigstellung soll im Frühjahr 2024 erfolgen

„Nach unzähligen Besprechungen und Diskussionen wurde im Jahr 2018 mit den ersten Planungen begonnen. Im Mai 2020 sind die baubehördlichen Unterlagen am Bauamt in Traismauer eingereicht worden, die Gemeinde erteilte den Bescheid im März 2021“, schilderte Wolfgang Metze. Unmittelbar nach dem Feuerwehrfest im Mai erfolgte der Baubeginn. Wenn alles nach Plan verläuft, sollte eine Fertigstellung im Frühjahr 2024 möglich sein.

In den Ansprachen wurde auch die gesellschaftliche Komponente des Projekts mehrfach erwähnt, da in Hilpersdorf nur die Feuerwehr Veranstaltungen organisiert und auch keine weiteren Vereine aktiv sind. „Letztlich sind wir alle froh, dass eine Möglichkeit gefunden, das Hilpersdorfer Feuerwehrhaus am bestehenden Areal zu erweitern, zu modernisieren und natürlich auch die Finanzierung zu stemmen“, so Bürgermeister Herbert Pfeffer.

