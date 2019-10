15-Jähriger flüchtete vor der Polizei .

Das hätte ganz böse enden können! Ein 15-Jähriger war mit einer Motocross-Maschine in der Dämmerung auf der Landesstraße 100 unterwegs. Und zwar ohne Kennzeichen, was einem am Straßenrand postierten Motorrad-Polizisten auffiel. Die „weiße Maus“ nahm die Verfolgung auf.