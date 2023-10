Rocky Horror rockte Thalheim

„Es war ein wahres Fest für Ohren, Augen und die Seele”, war Schloss-Thalheim-Classic-Obfrau Sandra Gruberbauer von Musicalstar Marika Lichter und ihren Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne des großen Festsaales in Schloss Thalheim begeistert.

Die schönsten Film-Melodien und Musical-Hits, dargeboten von Daria Kinzer, Tanja Petrasek, Pablo Grande und Reinwald Kranner, standen nicht auf dem Programm, sie waren Programm. Durch den Abend führte charmant Marika Lichter. „Ich bin beeindruckt – vor allem auch vom Publikum“, so auch Schatzmeister Michael Hofbauer, der diesmal kein Standing Ovations, sondern zum „Time Wrap“ aus der Rocky-Horror-Picture-Show einen tanzenden Festsaal sah. „Dass es da keinen mehr auf den Stühlen gehalten hat, zeigt, wie toll die Bühnenperformance und die Qualität der Künstlerinnen und Künstler war“, so Gruberbauer. Und wenn es als Zugabe noch den Abba-Hit „Thank you for the Music“ gab, war das ein krönender Abschluss für einen fulminanten Abend auf Schloss Thalheim.