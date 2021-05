Nein, eine Art EM-Fieber hat sich bei Kurt Schirmer noch nicht eingestellt. Der langjährige Obmann des SC Herzogenburg ist gerade damit beschäftigt, das Spiel gegen die St. Pölten Juniors am 28. Mai abzuwickeln: „Es wird vor exakt 49 Besuchern stattfinden“, weiß er. Mehr geben die Corona-Maßnahmen nicht her.

Mit der Kaderpräsentation hat sich Schirmer aber sehr wohl beschäftigt. Und sich gewundert, dass der Tormann der Meistermannschaft im Aufgebot fehlt: „Cican Stankovic von Red Bull Salzburg ist nicht dabei. Dafür hat Teamchef Franco Foda mit Pavao Pervan einen Schlussmann von Wolfsburg geholt, der in den vergangenen zwei Jahren keine fünf Spiele absolviert hat. Da kann ich nur viel Glück wünschen, zumal ja auch LASK-Keeper Alexander Schlager alles andere als souverän agiert.“

Leinwände bleiben überall hochgeklappt

Was den Favoriten auf den EM-Titel anbelangt, legt sich Kurt Schirmer fest: „Frankreich. Chancen haben meiner Meinung nach auch Holland und Belgien.“

Wie in Herzogenburg wird auch in der Römerstadt auf Public Viewing verzichtet: „Der Aufwand wäre gerade in Corona-Zeiten zu hoch“, sagt Obmann Leopold „Box“ Rauscher vom SC Traismauer. Er freut sich auf die EM, das „Fieber“ ist allerdings auch bei ihm noch nicht ausgebrochen: „Wir haben einen Trainerwechsel hinter uns, die Transferzeit wird vorbereitet, es ist also ausreichend zu tun.“

Rauscher hofft, dass Österreich die Gruppenphase übersteht. Sein absoluter Favorit ist Frankreich, Außenseiterchancen billigt er Spanien zu.

Die „Equipe Tricolore“ hat auch der Obmann des ASV Statzendorf, Herbert Stöger, auf der Rechnung. „Ansonsten sind es die üblichen Verdächtigen, die ebenfalls für den Titel infrage kommen. Die „große Unbekannte“ ist für ihn Belgien, auch Deutschland dürfe man, obwohl zuletzt schwächelnd, als Turniermannschaft nie unterschätzen.

„Holland ist auch stark, aber die Oranjes sind ja in einer Gruppe mit Österreich, da schaut es dann schlecht für sie aus“, schmunzelt er. Sorge bereitet ihm die Verletzung des Hoffenheimers Christoph Baumgartner: „Er ist zuletzt eine ganz wichtige Stütze von Österreich gewesen.“

Das Sorgenkind steht wie für Kurt Schirmer auch bei Herbert Stöger zwischen den Pfosten: „Wir haben drei Torleute, aber leider keine klare Nummer eins.“

Obmann Roman Thoma vom FC Kapelln beobachtet weniger die Vorbereitungen auf die EM, sondern vielmehr den Rasen auf der Leopold-Figl-Sportanlage: „Wir haben eben erst die Sanierung unseres Hauptspielfeldes durchgeführt, ich glaube, das war die erste Sanierung seit 30 Jahren. Jetzt befindet sich dort Sand und ich hoffe, dass der Rasen bald wächst.“

Wachsen muss bei ihm auch noch die EM-Stimmung. Seine Favoriten sind natürlich Frankreich und Belgien, Deutschland und Italien hätten naturgemäß ebenfalls gute Chancen.