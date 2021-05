Bis zur Eröffnung der Fußball-Europameisterschaft mit dem Spiel zwischen der Türkei und Italien im Olympiastadion von Rom dauert es noch ein paar Tage. Ob sich an der eher verhaltenen Stimmung im Vorfeld bis zum Freitag, 11. Juni, noch etwas ändern wird?

Ein Indikator für das Stimmungsbarometer ist das Panini-Album, das bislang stets eifrig mit Pickerl beklebt worden ist. Heuer ist das anders, schildert die erfahrene Trafikantin Susanne Kadanka aus Herzogenburg: „Wenn die Pickerl gekauft werden, dann nur von Erwachsenen, aber nicht von Jugendlichen oder Kindern. Es ist aber auch kein Wunder, es gibt ja fast keine Tauschmöglichkeit, denn die Schulen waren bisher geschlossen und sonst kommen die Kinder ja auch fast nicht zusammen.“

Trafikantin Susanne Kadanka: „Das Panini-Album ist diesmal weniger gefragt.“ Hans Kopitz, Hans Kopitz

Unter den Erwachsenen habe Kadanka nur einen wirklichen Fan: „Der Mann liegt aber zurzeit im Spital und somit fällt er aus“, berichtet Kadanka.

Einer, der sich sein Album sofort nach Erscheinen gesichert hat und seither fleißig kleibt, ist der ehemalige Trainer des SKN St. Pölten, Martin Scherb. Der Herzogenburger, der jetzt Gesamtleiter der Talenteförderung beim ÖFB und U -18-Teamchef ist, versucht, sein Album so schnell wie möglich voll zu bekommen.

Kurios: Als ersten der 678 Sticker konnte Scherb das ÖFB-Logo einkleben. Wenn das kein gutes Omen ist für ein erfolgreiches Abschneiden der rot-weiß-roten Auswahl ist . . .

Ansonsten ist allerdings von Euphorie nichts bemerkbar. Selbst eingefleischte Fußballfans tun sich schwer, alle EM-Starter aufzuzählen.

„Irgendwie ist das schon eine komische Zeit“, bemerkt der schon legendäre Masseur des SKN St. Pölten, Hans Fehringer: „Auch in meinem engsten Freundeskreis, der hauptsächlich aus ehemaligen St. Pöltner Fußballern besteht, haben wir noch kein einziges Mal über den Teamkader oder die Chancen der Foda-Truppe bei der EM diskutiert, das gab’s noch nie!“ Seine große Hoffnung: „Dass die Nationalmannschaft in der Vorrunde so gut performt, dass ein echter Hype entsteht. Gute Leistungen können die Stimmung sicherlich heben“, so Fehringer.

Eine Ansage, der Garten-Profi und SKN-Sportvorstand Thomas Nentwich ein wenig skeptisch gegenüber steht: „Ich hoffe natürlich, dass die Burschen uns alle durch ihre Leistungen mit dem EM-Fieber anstecken. So wirklich glaube ich allerdings nicht daran.“ Warum bei ihm dieses Fieber noch nicht ausgebrochen ist, weiß der Weißenkirchner auch nicht wirklich: „Vielleicht, weil ich derzeit mehr mit unseren Wölfen im Abstiegskampf zittere. Oder auch, weil mir dieses Turnier in elf verschiedenen Ländern nicht wirklich gefällt. Das passt nicht zu einer EM. Da nimmt man der ganzen Sache viel von dem Flair, der ein großes Turnier ausmacht.“