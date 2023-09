Michaela Lampl eröffnete ihre Praxis in Kapelln

Am 1. September eröffnete die diplomierte Fußpflegemeisterin Michaela Lampl am neuen Standort in Kapelln, Kremser Straße 8, ihre neue Fußpflegepraxis. Sowohl Bürgermeister Alois Vogl als auch zahlreiche interessierte Kunden wurden von ihr kulinarisch sowie fachlich durch den Abend geführt.

Aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung und der zusätzlichen, spezialisierten Ausbildungen im Bereich der diabetischen Fußpflege sowie der Spangentechnik können alle bestehenden Kunden wie auch Neukunden in den neuen Räumlichkeiten am neuen Standort bestens betreut werden. Michaela Lampl bietet auch die Möglichkeit einer individuellen Terminvereinbarung, damit auch berufstätige Kunden die Möglichkeit für eine stressfreie und nachhaltige Behandlung erhalten.