Auch heuer haben zahlreiche Gläubige aus der Pfarre ihre traditionelle Fußwallfahrt zur Kapelle nach Maria Ellend durchgeführt. Diese Kapelle wird das ganze Jahr über von vielen Menschen aus nah und fern gerne besucht und kann auf eine lange Geschichte zurückblicken.

Hier dürfte schon in alter Zeit ein Wegkreuz gestanden sein, da an diesem Ort die alte Landstraße von Herzogenburg nach Göttweig vorbeiführte, von der neben der Kapelle der Weg nach dem Dorf Theyern abzweigte. Im Mittelalter befand sich dieses Wegkreuz noch im Bereich der Pfarre Göttweig.

Laut alten Berichten befand sich an einer Fichte eine geschnitzte Marienstatue, die angeblich schon 1652 erwähnt wurde und von der eine Legende erzählt, dass ein Hirte aus dem Dorf Kuffern sein Vieh in den Wald des Fohraberges trieb. Von einem furchtbaren Hagelgewitter überrascht, gelang es ihm, die Herde doch zusammen zu halten und aus Dankbarkeit schnitzte er eine Marienstatue, die er hier an einem Baum befestigte.

Als sich an der Stelle, wo sich die heutige Kapelle befindet, der Wirt Anton Bekehrti aus Statzendorf schwer verletzte, gelobte er den Bau einer Kapelle, der auch 1812 ausgeführt wurde. Man nannte auch diesen Bau anfangs „das Halterbild“.

Die heutige Kapelle „Maria im Elend“ wurde dann 1895 an der Stelle des Halterbildes vom Kremser Stadtbaumeister Josef Utz junior errichtet.