Lebenshilfe pflanzt Inklusionsbaum in Wölbling

So wie die Pflanzen im Garten sollen die Beziehungen der Menschen wachsen. Ein Ort der Begegnung, barrierefrei die Natur sehen, sie riechen, sie ertasten, sie erfühlen, sie schmecken: All das bietet der „Garten der Sinne“, der vor dem Wohnhaus der Lebenshilfe NÖ in Oberwölbling nach und nach im Entstehen ist. Er lädt zum Verweilen, zum Plaudern, aber auch zum Naschen der Früchte ein. Anlässlich des Tages der Inklusion lud die Präsidentin der Lebenshilfe NÖ Friederike Pospischil zu einem Gesprächsaustausch in diesen Garten ein. Dieser Einladung folgten Mitglieder der Bezirksteams der Lebenshilfe, Klienten, Angehörige, Mitarbeitende sowie externe Vertreterinnen und Vertreter von Gemeinden und Vereinen wie beispielsweise Bürgermeisterin Karin Gorenzel und Vizebürgermeister Peter Hießberger.

Um symbolisch an diesem Tag auf die Vielfalt aufmerksam zu machen, pflanzte man gemeinsam einen Baum, der fünf Sorten Äpfel trägt.

