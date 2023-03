Das Herzogenburger „Mahlzig“ sperrt wieder auf

Seit Mai 2018 gibt es das „Mahlzig“ beim Clever-Hotel im Süden der Stadt. Als das Lokal Ende Jänner seine Pforten schloss, waren viele Herzogenburger enttäuscht. Aber nun geht es wieder aufwärts, am Montag wurde der Vertrag unterzeichnet. Der neue Pächter heißt Alby Ndokay, der das „Mahlzig“ mit 1. April übernimmt.

Der 37-jährige Alby Ndokay ist seit neun Jahren in Österreich und verheiratet, wohnt in Oberndorf/Ebene in der Preiseggergasse und hat lange Berufserfahrung. Er arbeitete bereits in Griechenland, in Kreta, im Donaurestaurant in Traismauer und beim Steigenberger in Krems. Nun erfüllte er sich seinen Traum von der Selbstständigkeit. Viele Herzogenburger kennen ihn aus der Schirmbar am Rathausplatz.

