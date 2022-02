Das Herzogenburger Stadtbeisl sperrt zu

„Eigentlich wollte ich ja noch ein Jahr weitermachen, aber die Auflagen sind zu groß und ich hab schon so viel Geld hineingebuttert“, so Karl Schick vom Stadtbeisl in der Wiener Straße. Er hat sich am vergangenen Samstag von seinen zahlreicher Stammgästen verabschiedet und das Lokal geschlossen. Gemeinsam mit Hausherrn Alexander Kerschner hätte er gerne einen Nachfolger gehabt, aber es hat sich niemand gefunden.

Karl Schick war Wirt mit Leib und Seele und sein Lokal war Treffpunkt vieler Runden, die zum Frühschoppen oder Mittagessen kamen und einander abends im Verein getroffen hatten. Der begeisterte Koch, er hatte seinen Beruf seinerzeit bei einem Spitzengastronomen in Bad Gastein erlernt, wollte sich in jungen Jahren beruflich verändern und ist in die Industrie gewechselt, blieb aber schlussendlich doch seinem Beruf treu und hat vor 13 Jahren das Stadtbeisl übernommen.

An guten Tagen bis zu 30 Mittagsmenüs

Seine Stammgäste – von denen viele in den vergangenen Jahren weggestorben sind – „erkochte“ er sich dadurch, dass er bei der Zubereitung auch auf persönliche Wünsche eingegangen ist. Bis zu 30 Mittagsmenüs kredenzte er an guten Tagen und das Kochen hat ihm nach eigenen Angaben immer großen Spaß gemacht.

„Leider wurden die Auflagen immer mehr. Es hat schon seinerzeit begonnen, als das Rauchverbot aufkam und wir in unserem doch eher kleinen Lokal die Trennung von Raucher und Nichtraucher vornehmen mussten. Inzwischen sind wir pandemiebedingt rund neun Monate gestanden und nun ist die Laufkundschaft mit dem ewigen Zettelausfüllen fast ganz weggeblieben“, so Schick, der mit seiner Tochter Sarah die Gäste verwöhnte.

Langweilig wird dem aus Franzhausen stammenden Wirt in der Pension nicht werden, denn er ist begeisterter Jäger und will sich in seiner jetzt erweiterten Freizeit mehr seinem Hobby widmen. Verabschiedet hat sich auch Wirtschaftsstadtrat und Stammgast Erich Hauptmann mit einer Tasche voller Dragee-Keksi, dem „Lieblings-Zwischendurch-Essen“ des Gastronomen.

Aus, vorbei

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Jetzt abonnieren