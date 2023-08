Ukrainischer Chor tritt in Thalheim auf

Der ukrainische Chor Chervona Calyna wurde im Februar 2023 von Natalya Golder (Opernsängerin und Dozentin am Jam Musiclab), die selbst auch ukrainische Wurzeln hat, gegründet. Ukrainische Frauen, die vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, sollte die Möglichkeit gegeben werden, gemeinsam Lieder aus ihrer Heimat zu singen und gleichzeitig mehr von der österreichischen Kultur kennenzulernen. Am Samstag, 19. August, tritt dieser Chor um 18 Uhr im Schloss Thalheim auf.

Natalya Golder: „Unser Chor ist nicht nur ein Kulturprojekt, sondern hat gleichzeitig auch einen sozialen Aspekt – er gibt diesen Frauen, die durch den Krieg so viel Leid erfahren, starke moralische Unterstützung.“

Das Programm besteht aus verschiedenen populären ukrainischen Liedern verschiedener Genres. Golder: „Der Chor freut sich darauf, dieses Programm nun mit dem österreichischen Volk, welches ihnen Gastfreundschaft gewährt und sie unterstützt, teilen zu dürfen.“