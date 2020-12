Michael Nährer vom gleichnamigen Gasthaus in Rassing stieg in den Koch-Olymp auf. Durch 15 Punkte erhielt er erstmals drei Hauben. Die Tester gerieten ins Schwärmen: „Unglaublich präzise, wie er seine Gerichte abschmeckt – ein Erlebnis. Das Riesling-Beuscherl vom Ziegenkitz war so ein Gericht: grandios aufeinander abgestimmte Aromen, wunderbar eingebettete Säure. Ein Genuss durch und durch. Das Zweierlei vom Reh war am Punkt gegart, der Star am Teller war jedoch das Kohlrabigemüse mit Lauch und Dirndl. Begeisternde Aromatiefe, besser geht es nicht.“

„Wir freuen uns sehr über die dritte Haube. Sie ist für uns eine große Bestätigung"

Lob gab es auch für das Service und die Weinkarte: „Es ist familiär, persönlich und gibt dem Gast das gute Gefühl, nicht nur ein Kunde zu sein. Die Weinkarte setzt bezüglich Naturwein einen Meilenstein: So ein breites Angebot aus diversen Ländern ist in Österreich leider immer noch selten. Auch dafür gehört das Gasthaus Nährer vor den Vorhang geholt.“

„Wir freuen uns sehr über die dritte Haube. Sie ist für uns eine große Bestätigung. Die Produkte aus dem Traisental und Mostviertel/NÖ/Österreich stärken unsere Küchen-Philosophie und Qualität“, sagt Michael Nährer in einer ersten Reaktion. Er bedankt sich nicht nur bei seiner Familie, dem Team und den Gästen, sondern auch bei den vielen Bauern und Lieferanten. Nährer, der sein Gasthaus ja nach wie geschlossen halten muss: „Ich freue mich schon auf ein baldiges Wiedersehen mit jedem Einzelnen. Bis dahin kann man den Genuss in Form von einem Gutschein schenken oder beim ,PopUp‘ einkaufen. Nähere Infos dazu gibt es auf www.gasthaus-naehrer.com.

Mit 16 Punkten landete Rainer Melichars Nibelungenhof in Traismauer ex aequo mit dem Gasthaus Floh in Langenlebarn (Bezirk Tulln) auf Rang vier der NÖ-Wertung.

„Superlative im Bereich der Bescheidenheit“

„Kann man ein Restaurant, in dem seit einer gefühlten Ewigkeit einer der innovativsten und besten Köche Österreichs kocht, ernsthaft als Geheimtipp bezeichnen?“, fragen die Tester vom Gault Millau und geben auch gleich die Antwort: „Ja, das kann man, zumal Rainer Melichar auch sämtliche Superlative im Bereich Bescheidenheit verdient und Selbstvermarktung definitiv nicht zu seinen Stärken zählt. Was er aber – in Menüform nur bei zeitgerechter Reservierung – auf die Teller zaubert, lässt nachvollziehen, warum auch internationale Starköche sich immer wieder etwas bei ihm etwas abgeschaut haben.“

Was besonders gut ankam: „Zwetschke mit Nuss- und Mangalitzaspeck-Füllung sowie Waller und Räucherforelle mit Rote Rüben-Apfelglasur und Senfkaviar-Ei sind ein fantastischer Auftakt, bei dem die Geschmacksnoten ebenso fein harmonieren wie die Kombination von Paradeisercreme mit Morchel-Austernpilz-Schaum. Kopf, Tafelspitz und Zunge vom Kalb überzeugen hauchdünn geschnitten als neuartige Krenfleisch-Interpretation. Ganz puristisch dann Thunfisch mit Jakobsmuschel, Sesam und Erbsen-Essenz. Üppiger, aber nicht weniger grandios das Reh mit karamellisierter Entenleber und Artischockenchips.“

Die Bilanz: „Großes kulinarisches Kino“

Nach dem würdigen Abschluss mit böhmischer Germtarte mit geeistem Gerstenschmalz ziehen die Tester kurz und bündig Bilanz: „Großes kulinarisches Kino!“

„Natürlich freut es mich, wenn von den Gästen und Fachjuroren unsere ,gutbürgerliche‘ und ,ehrliche‘ Küche geschätzt und sehr positiv bewertet wird. Die Spezialität in unserem Hause ist das Kochen mit ,Succowell‘. Bei dieser Methode wird auf künstliche Geschmacksverstärker verzichtet“, erklärt Rainer Melichar. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich mit dem Entsaften von Obst und Gemüse und hat dadurch eine kochtechnische Erfindung mit dem Namen „Succowell“kreiert.

Den Hauben-Reigen rundet das Restaurant im Schloss Thalheim mit Koch Peter Matus ab. 13 Punkte und zwei Hauben stehen zu Buche: „Bei den Hauptgerichten überzeugen geschmacklich die Erdäpfel-Pilztascherl mit Lupinenschaum oder geschmorte Rinder-Short-Ribs mit Pak Choi und fermentiertem Knoblauch“, zeigten sich die Tester angetan.