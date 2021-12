Teuerungswelle trifft alle Herzogenburger

„Es herrscht Handlungsbedarf!“ Mit diesen Worten hat SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner den brisantesten Punkt der jüngsten Sitzung des Gemeinderates eröffnet. Das virtuelle Treffen der Mandatare erreichte mit knapp viereinhalb Stunden ein rekordverdächtig langes Ausmaß.

Eine Gebarungseinschau des Landes NÖ hatte Schlimmes erahnen lassen. Darin war vor einigen Wochen Kritik an der Stadtgemeinde geäußert worden. Die meisten Gebühren seien zu niedrig, nicht kostendeckend. „Die Erhöhungen, die wir vornehmen müssen, geschehen nicht aus Jux und Tollerei. Im schlimmsten Fall gibt es eine Streichung von Bedarfszuweisungen, was Herzogenburg sehr teuer kommen könnte“, brachte Artner das Bedrohungsszenario auf den Punkt.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Die richtigen Hebel

Vizebürgermeister und Finanzreferent Richard Waringer (SPÖ) stellte in der Folge Anträge zur Erhöhung der Müllgebühr, der Kanalgebühr, der Wassergebühr, der Aufschließungsabgabe, der Marktstandsgebühren, der Friedhofsgebühren, der Gebühren für das Altstoffsammelzentrum sowie der Gebühren und Tarife für Gemeindeeinrichtungen.

Streit um Gebühren

In der Folge entbrannte bei jeder einzelnen Gebühr ein heftiger Streit zwischen ÖVP und SPÖ. Die ÖVP stellte jedes Mal einen Gegenantrag, die Gebühren nicht in der geplanten Form (100 Prozent), sondern nur zu deren Hälfte (50 Prozent) anzuheben. Begründung: „Wir sind nicht arm, wir nagen nicht am Hungertuch“, so Wirtschaftsstadtrat Erich Hauptmann. Erhöhungen seien unumgänglich, „aber mit der Keule, das wollen wir nicht.“

Die SPÖ sprach sich strikt gegen eine Staffelung aus und hatte dabei die Grünen auf ihrer Seite: „Durch eine stufenweise Anhebung ersparen wir den Bürgern überhaupt nichts. Wenn wir es so machen, fehlt für wichtige Projekte das Geld an allen Ecken und Enden.“ Er warf der ÖVP „Populismus“ vor.

Damit waren die Abstimmungsrichtlinien klar vorgezeichnet: SPÖ und Grüne stimmten für die Gebührenerhöhungen in vollem Umfang, die ÖVP und FPÖ-Gemeinderat Wolfgang Schatzl dagegen, FPÖ-Gemeinderätin Viktoria Hinteregger enthielt sich der Stimme.

Bleibt die Frage nach der Kostendeckung in der Vergangenheit, die ÖVP-Gemeinderat Lukas Karner-Neumayer aufwarf. „Bis 2018 waren wir kostendeckend“, berichtete Bürgermeister Artner. Schon im Vorjahr habe man geplant, die Gebühren zu erhöhen, wegen Corona wollte man die Bürger aber nicht zusätzlich belasten. „Mit den nunmehrigen Maßnahmen sind wir jedenfalls kostendeckend“, stellte Finanzreferent Richard Waringer fest.

Sogar das Sterben wird drastisch teurer

Exemplarisch für die Erhöhungen: Die Bereitstellungsgebühr, also die Grundgebühr für Müllbehälter, wird von 45 auf 59 Euro erhöht, der Einheitssatz für den Mischwasserkanal von 13,90 auf 15,30 Euro, die Aufschließungsabgabe von 475 auf 550 Euro pro Meter der Herstellungskosten, was Stadtrat Erich Hauptmann zur Feststellung veranlasste: „Da werden für Häuslbauer Mehrkosten von 2.000 Euro schlagend.“

Sogar das Sterben wird drastisch teurer: Ein Reihengrab wird ab sofort mit 147 Euro verrechnet (bisher 109 Euro), die Nische für eine Urne kostet 163 Euro (bisher 121 Euro).