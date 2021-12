Essen auf Rädern-Portionen in Herzogenburg verteuert

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung, wie ausführlich berichtet, auf Druck des Landes NÖ die Gebühren teils drastisch erhöht:

Gebührenerhöhung Teuerungswelle trifft alle Herzogenburger

Darunter fallen auch Leistungen, die die Stadtgemeinde erbringt oder fördert wie das „Essen auf Rädern“. Hier wurde der Preis pro Portion von sechs auf sieben Euro erhöht, was zu Kritik der ÖVP führte. Stadtrat Peter Schwed: „Das führt zu einer Mehrbelastung von 360 Euro im Jahr für Leute, die nicht mehr selbst kochen können.“

„Unterstützen 75 Portionen mit 70.000 Euro“

Finanzreferent und Vizebürgermeister Richard Waringer (SPÖ) entgegnete: „Der Abgang wird sich auf 70.000 Euro belaufen, budgetiert als Förderung im Jahr 2022. An den besten Tagen werden 75 Portionen Essen zugestellt. Das bedeutet: Wir unterstützen 75 Portionen Essen mit 70.000 Euro.“

Die ÖVP blieb auch hier ihrer konsequenten Linie treu. So wie beispielsweise bei den Kanal- oder Friedhofsgebühren brachte sie in Person von Stadtrat Schwed einen Abänderungsantrag ein, der eine Erhöhung um 50 Prozent des geplanten Betrages, also auf 6,50 Euro.

Der Antrag blieb in der Minderheit, er wurde nur von der ÖVP unterstützt.

Der darauffolgende Antrag der SPÖ, der eine Erhöhung auf sieben Euro vorsieht, wurde mehrheitlich angenommen. Dafür votierten die Mandatare der Sozialdemokraten und der Grünen, die FPÖ enthielt sich der Stimme, die ÖVP stimmte dagegen.

Die Preiserhöhung tritt mit 1. Jänner 2022 in Kraft.