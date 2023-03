Aufgewachsen ist Anton Brader am Jochrisihof in Nadelbach bei St. Pölten. Viele Jahre sind mittlerweile ins Land gezogen. Auch mit 85 Jahren ist der Jubilar mit seiner Gattin Maria in seiner heutigen Heimat Greiling noch sehr viel zu Fuß unterwegs. Mit Ehrgeiz schaut er sich immer noch als „Platzwart“ bei seinem Schwiegersohn Franz am Abstellplatz des Transportunternehmens Gamsjäger nahe seinem Wohnhaus um.

