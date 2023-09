Traismauers Alt-Vizebürgermeister feierte den 70er

Im Beisein einer illustren Gratulantenschar feierte Alt-Vizebürgermeister Karl Koll seinen 70. Geburtstag im Heurigenlokal der Familie Gorth in Traismauer. Dazu hatten sich auch Bürgermeister Herbert Pfeffer, Vizebürgermeister Thomas Woisetschläger, Alt-Bürgermeister Johann Gorth, ÖKB- Stadtverbandsobmann Günther Schwab, ÖKB-Ehrenobmann Alfred Winter sowie zahlreiche weitere Vereinsvertreter und Wegbegleiter eingefunden.

Nach der Volks- und Hauptschule absolvierte Karl Koll die Weinbau- Fachschule in Krems. Nach einigen Jahren bei der Firma Martin Miller wechselte er in den Polizeidienst nach Wien. Bis vor sechs Jahren war Karl Koll ein engagierter Exekutivbeamter und auch am Ende seiner Berufslaufbahn Kommandant der Polizeiinspektion in Atzenbrugg. Neben der Familie war ihm vor allem auch das Feuerwehrwesen in Waldlesberg besonders wichtig. Rund 47 Jahre war Karl Koll ein aktives Feuerwehrmitglied und davon auch rund 20 Jahre (bis Jänner 2006) der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Waldlesberg.

Über viele Jahre war der Jubilar Mitglied des Gemeinderates und davon fünf Jahre lang auch Vizebürgermeister der Stadtgemeinde Traismauer, wo er für das Bauressort als auch die Feuerwehren verantwortliche zeichnete.

Mit einem gemütlichen Beisammensein wurde der runde Geburtstag entsprechend feierlich begangen.