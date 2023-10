Messe im Zeichen des Friedens am Oberwölblinger Soldatenfriedhof

Vollbild

Im Mittelpunkt der Friedensmesse am Soldatenfriedhof in Oberwölbling stand ein Festakt samt Kranzniederlegung. Rund 300 Personen, darunter auch zahlreiche Ehrengäste und Abordnungen von Verbänden des ÖKB Hauptbezirk St. Polten, fanden sich dazu ein. Im Bild (von links) Peter Hießberger, die Bürgermeister Karin Gorenzel und Günter Schaubach, Generalvikar Christoph Weiss, den Landtagsabgeordneten Florian Krumböck, Augustin Hüdl, Dechant Josef Seeanner, Bürgermeister Christoph Artner, Bezirkshauptmann Josef Kronister, Hauptbezirksobmann Herbert Kraushofer, der geschäftsführende ÖKB Landespräsident Ernst Osterbauer und Bürgermeister Heinz Konrath. Im Jahr 1983 wurde der Soldatenfriedhof in Oberwölbling geweiht und seiner Bestimmung übergeben. Das diesjährige ÖKB Hauptbezirkstreffen fand aufgrund des 40-jährigen Jubiläums in Oberwölbling statt. Dazu hatten sich auch zahlreiche Vertreter des Landesverbandes eingefunden. Im Bild (von links) Christine Osterbauer, Brigitte Müller, Jürgen Lethmayer, Dagmar Kabus-Lethmayer, Vizepräsident Johann Müller, Adolf Monihart, Ernst Osterbauer, Oberst Franz Thus, Augustin Hüdl, Herbert Kraushofer, Franz Schweitzer und Franz Graf. Gemeinsam mit dem Hauptbezirk wurde die Veranstaltung federführend vom ÖKB Teilbezirk Herzogenburg organisiert. Die Chefinnen und Mitarbeiterinnen von Trachtenliebe Herzogenburg stellten sich in den Dienst der guten Sachen und betreuten den Verpflegungsstand. Im Bild (von links) Andreas Vesely, Andreas Kattner, Margot Schabasser, Reinhard Huber, Eva Schweitzer, Martin Krumböck, Katharina Angerer und Christa Stockinger.

