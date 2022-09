Gäste stürmten Feuerwehrfest Langmannersdorf

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

- Nach pandemiebedingter Pause fand heuer das Fest der Freiwilligen Feuerwehr Langmannersdorf am Bauernhof der Familie Figl-Fischelmaier statt. Hausherr Herbert Figl-Fischelmaier freute sich: „Von den 46 Festen der Langmannersdorfer Feuerwehr fanden rund 40 auf unserem Bauernhof statt.“

Der Besuch des Dreitagefestes hat die Organisatoren überrascht und vor allem am Sonntag um die Mittagszeit sehr gefordert.

Kommandant Hans Peter Luger dankte im Verlauf der das Fest abschließenden Tombola für die Geduld der Festgäste, aber auch für die fleißige Mitarbeit zahlreicher freiwilliger Helfer.

Der Freitag war geprägt durch den Kuppelcup, den die Wettkampfgruppe Gutenbrunn 1 vor Johannesberg 1 und Obertiefenbach mit einer Zeit von 19,52 Sekunden für sich entscheiden konnte. Am Samstag fand der traditionelle Seniorennachmittag statt.

Der Obmann-Stellvertreter der „Senioren Perschling“, Anton Figl-Fischelmaier, der in Vertretung von Gattin Obfrau Brigitte Figl-Fischelmaier zum gemeinsamen Kaffee und Kuchen eingeladen hatte, freute sich über den guten Besuch: „Es waren über 60 Senioren, nicht nur von Perschling, sondern auch von Kapelln und Michelhausen anwesend.“

Für beste Unterhaltung und Tanzmusik sorgte am SamstagAbend „music4dance“ mit Bandleader Hannes Schrittwieser. Mit der Tombola am Sonntag fand das Fest sein offizielles Ende, der Hauptpreis, ein 43“-Fernsehgerät der Firma Tauchner, das von der Feuerwehr Langmannersdorf mitfinanziert worden war, ging an einen Feuerwehrkameraden, an Johann Kerschner aus Langmannersdorf.

