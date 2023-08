Ferienaktion der Traismaurer ÖVP

Um die Ferien kurzweilig und abwechslungsreich zu gestalten, hat die ÖVP Traismauer auch in diesem Jahr eine Kinderferienaktion mit drei Programmpunkten organisiert. Eingebettet ist sie in die Aktion der „Ferien ohne Langeweile“ der Stadtgemeinde.

Startschuss war mit einer Waldwanderung. Ausgangspunkt war die Eichberger Kellergasse, wo zahlreiche Kinder und auch Erwachsene eine Wanderung unter der Leitung der Naturvermittlerin Elisabeth Teufner unternahmen. Hauptorganisatorin und Stadträtin Veronika Haas: „Im Mittelpunkt standen einfache waldpädagogische Übungen zum Herausfinden, was der Wald mit uns macht und welche Duftbotenstoffe wir aufnehmen. Den Wald mit allen Sinnen erfassen und gemeinsam nach den Botschaften der Bäume suchen, waren weitere Aspekte der Veranstaltung.“

Die diesjährige Ferienaktion findet bereits am Donnerstag, 3. August, ab 18 Uhr mit einer „Mystischen Märchenwanderung” samt Picknick am Parapluiberg ihre Fortsetzung. „Die Märchenerzählerin Dena Seidl wird uns am Weg zur Reichersdorfer Wohnhöhle begleiten und aus ihrem reichen Märchenschatz vortragen. Ein Regenschirm und eine Taschenlampe sollten unbedingt mitgenommen werden. Ein festes Schuhwerk ist ebenso empfehlenswert“, so Stadträtin Veronika Haas abschließend. Treffpunkt ist um 18 Uhr beim Gemeindeamt in Nussdorf. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.