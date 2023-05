Muttertagsfeier in Perschling

Am vergangenen Freitag, 5. Mai, lud die Gemeinde Perschling zur Muttertagsfeier ins Gasthaus Wurlitzer. Alle Schülerinnen und Schüler der Volksschule wirkten bei der Gestaltung der Feier mit und stellten sich mit Namen dem Publikum vor. Nach der Begrüßung durch Volksschuldirektorin Edith Jagodic spielten die beiden Bläserklassen unter der Leitung von Zsolt Simon einige Stücke. Bürgermeister Reinhard Breitner führte durch das Programm, in der Pause servierte er den anwesenden Müttern und Großmüttern gemeinsam mit einigen Gemeinderäten und mit dem Team des Gasthauses Wurlitzer Torten und Kaffee. Am Ende der Veranstaltung gab es für die Kinder, die an der Feier mitgewirkt hatten, ein Eis, jede Frau erhielt beim Nachhausegehen einen Blumenstock.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.