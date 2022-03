Ukraine-Hilfe ist auch in der Region Herzogenburg angelaufen

In der Ukraine ist die Bevölkerung unvorstellbarem Leid ausgesetzt: Unzählige Menschen haben in der ersten Kriegswoche bereits Familienangehörige verloren, noch mehr ihr gesamtes Hab und Gut. Millionen Menschen sind mittlerweile auf der Flucht, um sich in den Nachbarländern in Sicherheit zu bringen.

Viele Organisationen und Privatpersonen wollen helfen, um das Leid der Menschen dort zu lindern – so auch beispielsweise die Volksschulen St. Andrä und Inzersdorf.

Viele Privatpersonen zeigten ein großes Herz

Es wurden in den vergangenen Tagen viele Hilfsgüter – Decken, Lebensmittel, warme Bekleidung, Windeln, Hygieneartikel – gesammelt, die in die Volksschule Judenau-Baumgarten (Tullnerfeld) gebracht wurden. Dort gibt es Irina, eine Nachmittagsbetreuerin aus der Ukraine, die dabei hilft, die Güter mit einem Lkw an die ungarisch-ukrainische Grenze zu bringen, wo sie direkt an betroffene Familien verteilt werden.

Stadtgemeinde Herzogenburg sowie Firmen, Vereine und Initiativen sammelten am vergangenen Wochenende – Freitag-Nachmittag und Samstag den ganzen Tag - am Sportplatz und vor Herzogenburger Supermärkten für die Ukraine.

Nicht nur Bürgermeister Christoph Artner und sein Vize Richard Waringer, auch Stadt- und Gemeinderäte sowie zahlreiche freiwillige Helfer beteiligten sich an dieser Aktion, bei der neben Arzneimittel, Hygieneartikel und Waschpulver auch Zelte, Schlafsäcke oder warme Bekleidung gesucht und zum Großteil gefunden wurde.

Viele Privatpersonen zeigten ein großes Herz und brachten viele Dinge zu den Sammelstellen, wo sie verpackt wurden. 25 Paletten gingen am Montag nach Krakau/Polen. Von dort erfolgt der Weitertransport in die Ukraine, und zwar in den Bezirk östlich von Lemberg. Die Fahrt nach Polen führten Christian Riel und Christian Steinkellner von „Hydro Clean“ durch.

Stift stellt Wohnungen zur Verfügung

Auch das Stift stellte sich mit Propst Petrus Stockinger in den Dienst der guten Sache und stellt in Gebäuden, die zum Stift gehören, Wohnungen für Flüchtlinge – 20 Erwachsene und Kinder – zur Verfügung.

