Beim Gemeindeparteitag der ÖVP ist Obmann Franz Brunthaler in seinem Amt bestätigt worden. Er wird die kommenden Jahre weiterhin an der Spitze seines Teams stehen. Bezirksparteiobmann Landtagsabgeordneter. Martin Michalitsch führte die Wahl durch und referierte über aktuelle politische Themen. Bei guter Stimmung im Heurigenlokal der Familie Auer in Theyern standen im Anschluss an den offiziellen Teil konstruktive Gespräche zu aktuellen Gemeindethemen am Programm.

Das neue, zum Großteil unveränderte Team der Volkspartei setzt sich neben Brunthaler aus seinen Stellvertretern Walter Pernikl und Patric Pipp, den Gemeinderats-Mandataren und den bündischen Obleuten zusammen.

„Wir haben einen klaren Kurs und den möchte ich gemeinsam mit meinem Team auch weiter bestreiten“, gibt Brunthaler die weitere Richtung vor und ergänzt: „Uns geht es nicht darum, was gut für einzelne oder die Partei ist. Unser Ziel ist es, gemeinsam mehr für unsere Marktgemeinde und ihre Katastralen zu erreichen. Als Volkspartei wollen wir gemeinsam ein aktives Gemeindeleben fördern und natürlich auch die Bünde in ihrer Arbeit unterstützen. In der Gemeinde packen wir trotz Minderheit mit an und gleichzeitig versuchen wir auch, Missstände aufzuzeigen. Die Zusammenarbeit steht dabei im Vordergrund.“