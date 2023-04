67 Säcke Müll gesammelt

Beim jüngsten Gemeindeputztag in Traismauer wurden in Summe 67 Müllsäcke an achtlos weggeworfenen Verpackungsmaterialien eingesammelt. Hotspots waren einmal mehr die Traisenlände und diverse Straßenzüge. Im Bild: Mona Marchsteiner, Judy Al Seed

Foto: NÖN, Günther Schwab