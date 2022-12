Budget in Obritzberg-Rust beschlossen: „Sind auch weiterhin liquid“

Werbung

Kurz und knackig ist die letzte Zusammenkunft der Mandatare in diesem Jahr verlaufen. 48 Minuten sind für eine Budgetsitzung ziemlich wenig.

Allerdings: Der schwere Brocken der Vorarbeit war bereits zuvor geleistet worden: „Noch nie war es so schwierig, einen Voranschlag zu erstellen“, berichtete Amtsleiterin Sandra Bogner. Nicht etwa, weil die Gemeinde marod sei: „Die Zahlen ändern sich täglich oder sind noch gar nicht bekannt.“ „Das Budget stellt uns vor Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen“, stimmte Bürgermeisterin Daniela Engelhart (ÖVP) zu.

Das Haushaltspotenzial schrumpft beträchtlich

Zum Glück sei man in der Lage, von vergangenen Jahren zu profitieren, außerdem sei man in der Kalkulation auch dieses Mal sehr vorsichtig gewesen. So beläuft sich das Haushaltspotenzial derzeit auf rund 1,3 Millionen Euro, es wird gerechnet, dass es am Ende des Jahres 2023 auf 760.000 Euro geschrumpft sein wird. „Wir sind aber liquid und können unsere Rechnungen bezahlen“, hielt Bogner fest.

Belastend wirkt die Teuerung, die sich in fast allen Bereichen zu Buche schlägt. Besonders anschaulich ist sie im Fall der Straßenbeleuchtung: Kostet sie heuer 22.000 Euro, sind für das kommende Jahr 66.000 Euro, also das Dreifache, veranschlagt. Oder die Musikschulumlage: Sie steigt von bisher 96.000 auf 120.300 Euro. Viel Geld in die Hand nehmen muss man auch für den NÖKAS, den jährlichen Krankenanstalten-Beitrag: 638.000 Euro. Die Sozialhilfe-Umlage beläuft sich auf 331.000 Euro, die Schulumlage an Mittelschulen auf 180.000 Euro.

Immerhin: Man darf mit Ertragsanteilen im Ausmaß von rund 2,38 Millionen Euro rechnen.

Die wichtigsten Vorhaben im kommenden Jahr sind der Straßen- und Wegebau (550.000 Euro), die Anschaffung von Feuerwehr-Fahrzeugen (274.000 Euro), die Abwasserbeseitigung (145.000), der erste Betrag für die geplante Erweiterung des Kindergartens (124.000 Euro), die Errichtung einer Photovoltaikanlage (65.200 Euro) sowie die Wasserversorgung (65.000 Euro). Für Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Kindergarten werden Darlehen aufgenommen, ebenso für die Feuerwehrfahrzeuge, hier jedoch nur 117.200 Euro.

Schuldenstand soll gedrückt werden

Trotz vieler Unannehmlichkeiten soll der Schuldenstand der Gemeinde weiter sinken, auf unter elf Millionen Euro gedrückt werden. Ende 2022 beläuft sich der Schuldenstand auf 11,374 Millionen Euro, Ende 2023 sollen es 10,958 Millionen Euro sein.

Die ÖVP musste das Budget im Alleingang beschließen. Die Mandatare der Bürgerliste „Wir“ enthielten sich kommentarlos der Stimme, ebenso SPÖ-Gemeinderat Martin Hössinger. Gegen den Voranschlag stimmte einzig und allein SPÖ-Gemeinderat Josef „Joe“ Thoma, dem ein bemerkenswerter Irrtum unterlaufen war. Er behauptete, im Voranschlag gelesen zu haben, dass für die Zinsentilgung 500.000 Euro vorgesehen sind. Eigenen Berechnungen zufolge müssten 800.000 Euro geleistet werden: „Es fehlen 300.000 Euro!“

Im Voranschlag, auch an die Wand des Gemeindesaals projiziert, standen aber ganz deutlich 866.000 Euro. Thoma ließ sich nicht beirren und meinte: „Wir hätten 2021 nicht so viele Projekte umsetzen sollen.“ Auf die Frage von geschäftsführendem Gemeinderat Siegfried Binder (ÖVP), welche Projekte er konkret meint, antwortete der Sozialdemokrat: „Die Ausbaustufen 3 und 4 des Lichtwellenleiter-Projekts. Das war auch mein Fehler, auch ich habe damals dafür gestimmt.“

Thoma ließ sich auch tags darauf nicht beirren: Er verbreitete via WhatsApp hartnäckig die Falschmeldung, dass 300.000 Euro für die Zinsentilgung fehlen würden.

