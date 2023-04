Diskussion um Stadtmarketing in Traismauer:„Transparenz fehlt“

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung hat es rund um das Stadtmarketing umfassende Diskussionen gegeben, die unterschiedliche Ansichten der Parteien zutage gefördert haben. Geleitet wurde die erste Gemeinderatssitzung im Jahr 2023 von Vizebürgermeister Thomas Woisetschläger (SPÖ).

„Für die Stadtmarketing-Aktivitäten wird ein Kostenrahmen in Höhe von 50.000 Euro für 2023/24 gewährt. Der den Voranschlag 2023 übersteigende Betrag wird im Nachtragsvoranschlag 2023 bedeckt“, so der Stadtrat für Tourismus und Wirtschaft, Rudolf Hofmann, in seiner Antragstellung.

Die ÖVP warf dem „parteifreien“ Stadtrat vor, konzeptlos vorzugehen. „Trotz massiver Bedenken wurde der Antrag von der SPÖ durchgeboxt“, ärgert sich Stadträtin und ÖVP-Gemeindeparteiobfrau Veronika Haas.

Konzepte oder Kostenaufstellungen hätten von Anfang an gefehlt. Während der Sitzung habe keine einzige Frage beantwortet werden können, wofür das Geld genau verwendet werde.

Die Argumentation ist für Stadtrat Hofmann unverständlich. „Leider wird wieder aus einer guten Sache für die Traismaurer Wirtschaft ein Politikum gemacht. Ich habe vor Kurzem zwei Workshops mit einer relevanten Gruppe (Anmerkung: mit 20 WWT-Mitgliedern) durchgeführt. Die Gruppe hat in Eigenregie eine mögliche Vision erarbeitet. Aufbauend darauf, habe ich ein Projekt geformt, mit dem wir denken, eine gute Basis für die dringenden Anliegen des WWT zu schaffen.“

Vor wenigen Tagen sei der aktuelle Studienlehrgang Marketing der NDU St. Pölten erstmalig in Traismauer zu Gast gewesen und habe Kaufleute und Passanten zur Traismaurer Wirtschaft befragt. Hofmann: „Auf Basis dieser Befragung und der im Zuge des Lehrgangs Marketing erarbeiteten Vorschläge wurde ein Konzept geformt, das mit Unterstützung von Monika Heindl von der NÖ Stadterneuerung zur Förderung eingereicht wurde.“

Aus Sicht von Hofmann wird nun ein Budget seitens der Stadt Traismauer benötigt, um weitere Schritte einzuleiten und ein Konzept zur effektiven Umsetzung zu erstellen. „Zuerst brauche ich ein Budget, dann beginne ich mit der Konkretisierung der Maßnahmen anhand der Ergebnisse der NDU. Hier wird völlig transparent vorgegangen. Wenn sich einzelne Mandatare mehr mit der Thematik beschäftigen und auch zur Ausschusssitzung kommen würden, wäre die Sachlage für viele Mandatare klarer und würde uns so manche Diskussion ersparen.“

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Nationalratsabgeordneter und Gemeinderat Süleyman Zorba (Grüne) rief den Stadtrat mehrmals auf, sachlich zu bleiben und schlug vor, einen Grundsatzbeschluss bis zur Vorlage der notwendigen Unterlagen zu beschließen. Auch mehrere ÖVP-Mandatare appellierten an die SPÖ, den Antrag aufgrund „mangelnder Transparenz“ bis zur Vorlage nachvollziehbarer Unterlagen zu verschieben. Die Appelle hatten jedoch keine Wirkung. Der Antrag wurde mit den Stimmen der SPÖ und des freien Mandatars Günther Brunnthaler beschlossen. Die ÖVP und Süleyman Zorba stimmten dagegen.

