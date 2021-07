Fußball-Freunde mit einem Blick über den Tellerrand werden sich verwundert die Augen gerieben haben, was deutschen Parteien und Medien im Vorfeld des Europameisterschaftsspiels gegen Ungarn wichtig war: nicht die Aufstellung des heimischen Teams oder gar die Taktik. Nein. Die Münchner Allianz-Arena sollte in den Farben des Regenbogens strahlen. Der europäische Fußballverband lehnte ab, weil damit ein politischer Angriff auf Ungarn verbunden gewesen wäre. Die Aufregung bei Politikern und Medien war groß. Immerhin: Der deutsche Tormann durfte als Kapitänsschleife eine Regenbogen-Binde tragen.

Ein Zeichen über den „Pride Month“ hinaus

Was das mit Herzogenburg zu tun hat? Auch in der Stiftsstadt wird der Regenbogen großgeschrieben. Im „Pride Month“ Juni zeigte man - wie in anderen Gemeinden auch - Flagge und hisste am Rathaus eine Regenbogen-Fahne. „Dafür haben wir nicht einmal einen Gemeinderatsbeschluss gebraucht“, frohlockte SPÖ-Vizebürgermeister Richrd Waringer. Weil der Juni aber vergänglich ist, dachten die Grünen über eine Verlängerung auf anderer Ebene intensiv nach, woraufhin Fraktionssprecher Florian Motlik dem Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen Vorschlag präsentierte, dessen Verwirklichung er einforderte: Am Rathausplatz soll man eine „Regenbogen-Bank“ installieren. Quasi als neues Wahrzeichen. Als sichtbares und an prominenter Stelle verewigtes Zeichen der Solidarität mit der sogenannten „LGBTIQ-Community“, also mit Menschen, die lesbisch, schwul, bisexuell, transgender, intersex oder queer sind.

ÖVP wollte Aufstellung ohne eine Verzögerung

Obwohl türkis gar nicht im Regenbogen-Spektrum aufscheint, kann es der ÖVP mit der Umsetzung gar nicht schnell genug gehen. Man hatte den Eindruck, manche Mandatare würden schon gerne auf der Bank Platz nehmen, obwohl sie noch gar nicht aufgestellt ist: „Was spricht dagegen, sofort eine Bank aufzustellen?“, fragte etwa Stadtrat Peter Schwed. Sicherheits-Gemeinderat Heinz Holub bedankte sich bei Florian Motlik für seinen Einsatz rund um dieses Thema.

Die SPÖ zeigte sich abwartend. „Ein Schnellschuss ist nicht fair gegenüber der Community“, sagte Neo-Gemeinderätin Alina Weixelbaum. Tenor: Es müsse nicht unbedingt eine Bank sein, es müsse nicht unbedingt der Rathausplatz sein.

„Ich will nicht, dass sich das Thema verläuft“

Grünen-Gemeinderat Motlik zeigte sich grundsätzlich gesprächsbereit. Es gebe auch in der Community ein breites Meinungsspektrum, so sei beispielsweise ein Schutzweg in Regenbogenfarben ins Spiel gebracht worden. Was er aber klar deponierte: „Ich will nicht, dass sich das Thema verläuft. Es ist ein Thema, das für mich wichtig ist. Es geht um ein klares Zeichen in der Innenstadt.“

SPÖ-Bürgermeister Christoph Artner arbeitete einen Kompromiss aus, mit dem 27 von 30 Mandataren leben konnten. Man wird ein „dauerhaftes, glaubhaftes Zeichen der Vielfalt einem prominenten Ort“ setzen. Die drei FPÖ-Vertreter enthielten sich der Stimme.

Kurz zurück nach Deutschland: Dort überschatteten Regenwolken den Regenbogen. Im Achtelfinale schied das Team sang- und klanglos aus.