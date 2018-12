Der Voranschlag wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung von allen anwesenden Mandataren mitgetragen.

Ein wichtiges Vorhaben im außerordentlichen Haushalt ist im kommenden Jahr beispielsweise der Kanalbau. Sanierungen sind in der St. Pöltner Straße um am Roseggerring sowie Regenentwässerung in der Zauner-Gasse, Birkengasse und Gärtnergasse geplant. Ebenfalls gearbeitet wird in der an der Wasserversorgungsanlage. Sanierungen im Zuge von Straßenbauarbeiten und Erweiterungen sind möglich. Investiert wird auch in den Straßenbau. Fortgesetzt werden die Arbeiten in der Dr.-Nemec-Gasse und Bertl-Rumpler-Gasse. Geplant sind ein Fußgängerübergang bei dormakaba sowie die Neugestaltung der Schubert-Gasse und der Jubiläumsstraße zwischen Rathausplatz und Schillerring. Auch die Nebenflächengestaltung in der Ossarner Hauptstraße ist angedacht.

„Falls es die Straßenmeisterei im Bauprogramm 2019 vorsieht“, so Bürgermeister Christoph Artner. Ebenfalls im außerordentlichen Haushalt budgetiert sind Grundankäufe. Der Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken soll in Grundankäufe fließen.

Ebenfalls geplant sind Hochwasserschutzanlagen, die aber großteils vom Land gefördert werden sollen. Außerdem wird auch die Sanierung von Güterwegen 2019 fortgesetzt.

„Wir stehen finanziell gut da und auf soliden Beinen. Dass die Pro-Kopf-Verschuldung steigt, ist normal. Vor 20 Jahren lag sie noch bei 780 Euro, jetzt haben wir das Doppelte“, so VP-Stadtrat Erich Hauptmann. Was er allerdings kritisierte, ist das Fehlen des VP-Lieblingsprojekts Veranstaltungszentrum. „Dafür ist auch im Jahr 2019 im Voranschlag nichts vorgesehen, obwohl wir das Budget dafür hätten“, meinte Hauptmann.

SP-Bürgermeister Artner entgegnete: „Das sind für mich Wünsche ans Christkind. Für mich stehen ein gemeinsames Feuerwehrhaus und Straßenbauprojekte sowie das Thema Bauhof noch vor einem Veranstaltungszentrum.“