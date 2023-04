Herzogenburg: Wer kastriert, kassiert

Die Stadt nimmt auch heuer an einem Kastrationsprojekt des Landes NÖ teil. „Die Kosten dafür belasten das Budget kaum“, schmunzelte Stadtamtsdirektor Dominik Neuhold nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderates. Tags darauf hatte er sich einen Überblick verschafft, wie viel Kosten das Projekt im vergangenen Jahr dafür tatsächlich verursacht hat: null Euro.

Dafür gibt es nur zwei Erklärungen: Es sind keine Streunerkatzen im Stadtgebiet ausgemacht worden oder es hat niemand bei der Stadtgemeinde um die Förderung eingereicht.

Worum geht es bei diesem Projekt? Jede Katze und jeder Kater, welcher Freigang hat, unterliegt der Kastrationspflicht, soweit das Tier nicht als Zuchtkatze oder -kater mittels Chip gekennzeichnet und in der Heimtierdatenbank registriert ist. Die Kastration ist vom Halter eines Tieres, also jener Person, die ständig oder vorübergehend für ein Tier verantwortlich ist oder ein Tier in ihrer Obhut hat, durchführen zu lassen.

Aufgrund verschiedener Umstände gibt es aber immer wieder Katzen und Kater, welche nicht einem Tierhalter zugeordnet werden können, aber in einem Gemeindegebiet einen dauerhaften Aufenthalt gefunden haben. Diese Tiere sollen zur Vermeidung einer unkontrollierten und mit viel Leid verbundenen Vermehrung kastriert werden.

Die Tierarztkosten wurden mit einem Betrag von 118,80 Euro je Katze und 61,20 Euro je Kater festgelegt. „Es obliegt den Gemeinden, eine problematische Streunerkatzen-Population festzustellen und eventuell in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Tierschützern das Einfangen der Tiere zu organisieren“, heißt es seitens des Landes, das die Kosten zu zwei Drittel übernimmt, das andere Drittel übernehmen die Gemeinden.

