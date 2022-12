Herzogenburgs Budget 2023 steht ganz im Zeichen der Teuerung

Werbung

Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung des Jahres den Haushaltsvoranschlag für 2023 einstimmig beschlossen. Hatte es in früheren Zeiten einige Debatten rund um das Zahlenkonvolut oder um geplante Vorhaben gegeben, so entfiel dieses Mal jede Diskussion.

Finanzreferent und Vizebürgermeister Richard Waringer (SPÖ), der das Budget gemeinsam mit Stadtamtsdirektor Dominik Neuhold und einigen Rathausbediensteten erstellt hatte, legte gleich zu Beginn zwei Zahlen auf den Tisch, die die Lage veranschaulichen: Kalkuliert sind Steigerungen bei den Energiekosten im Ausmaß von 500.000 Euro, bei den Personalkosten um 300.000 Euro.

Nichtsdestotrotz sei man in der Lage, bei einem erwarteten Haushaltspotenzial von 1,6 Millionen Euro Investitionen zu tätigen; wenn auch auf nicht mehr so hohem Niveau wie in der Vergangenheit. Und auch, weil man neue Schulden in Kauf nimmt, der Schuldenstand soll am Ende des Jahres 2023 rund 15,4 Millionen Euro betragen.

Leasing heißt das neue Schlagwort

Die Anschaffung von Fahrzeugen muss auf Leasing umgestellt werden, angekauft werden eine neue Kehrmaschine, eine Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr Herzogenburg-Stadt und drei neue Autos.

Der Beitrag für die Krankenanstalten (NÖKAS) wird sich auf rund 2,5 Millionen Euro belaufen, die Sozialhilfe-Umlage auf rund 1,5 Millionen Euro, bleibt da wirklich noch Platz für Investitionen? Ja, es gibt sie, sie belaufen sich auf rund 7,1 Millionen Euro. Von den größten Brocken sehe man nicht viel, weil sie sich unter der Erde befinden, so Waringer. 1,24 Millionen Euro werden in die Wasserversorgung investiert (Schillerring, Planung für ein drittes Brunnenfeld), 1,6 Millionen Euro in die Abwasserbeseitigung (Oberndorf/Ebene).

Sichtbar sind die Investitionen in den Straßenbau (1,13 Millionen Euro).

Beim geplanten Schulzentrum ist in der zweiten Hälfte des Jahres die Ausschreibung eines Architektenwettbewerbes geplant.

Stadtrat Franz Gerstbauer von den Grünen brachte es abschließend auf den Punkt: „Die Situation ist einschneidend. Früher brachte man fast alle Wünsche unter Dach und Fach, heuer war die Budgetdisziplin für jeden Stadtrat Pflicht.“

