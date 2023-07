Herzogenburgs Grüne auf der Palme

Diese Sorgen hätten andere Städte wohl gerne! Die jüngste Sitzung des Gemeinderates dauerte zwei Stunden. Mehr als eine Stunde davon musste einem Tagesordnungspunkt gewidmet werden.

Er lautete völlig unverdächtig „Richtlinien für eine nachhaltige Beschaffung betreffend Mobilität“. Konkret geht es dabei um die Anschaffungen von Fahrzeugen durch die Stadtgemeinde.

Prinzipiell gibt man künftig der Elektromobilität den Vorzug. Sollte dennoch ins Auge gefasst werden, dass man ein Fahrzeug mit Verbrennermotor ankauft, muss dies ausführlich begründet und erklärt werden. Diese Richtlinie ist ein riesiges Anliegen der Grünen, die den Beschluss auch für sich reklamieren: „Dass wir jetzt eine nachhaltige Beschaffung haben, die von allen Fraktionen gelobt wurde, ist unser Verdienst, da wir dies gegen viel Widerstand - vor allem in der SPÖ – im Ausschuss durchgebracht haben. Wir bedanken uns bei allen Personen, die mitgearbeitet haben und sind froh, am Ende einen so breiten Konsens für eine klare Richtlinie zur nachhaltigen Beschaffung erzielt zu haben“, sagt Grün-Gemeinderat Peter Völkl. Beschlossen wurde die Richtlinie gegen die Stimmen von FPÖ-Stadtrat Martin Hinteregger und SPÖ-Gemeinderat Franz Mrskos, Gemeinderat Wolfgang Schatzl (parteifrei) enthielt sich der Stimme.

„Unsaubere Politik und reine Willkür“: Warum war dann die Aufregung gar so groß?

Weil in der jüngsten Sitzung des Stadtrates, kurz vor der Gemeinderatssitzung, der Ankauf eines Fahrzeuges für das Wasserwerk beschlossen wurde. Ganz richtig erraten: Es hat einen Verbrennermotor, und dieser Umstand brachte die Grünen auf die Palme. Gemeinderat Peter Völkl warf insbesondere der SPÖ vor, die neuen Richtlinien damit „umschifft“ zu haben und fuhr mit schwersten Geschützen auf: „Unsaubere Politik, umweltschädliche Entscheidung aus reiner Willkür, sorgloser Umgang mit Steuergeld, umweltschädlichste und teuerste Variante“, schleuderte er den Sozialdemokraten entgegen. Seine beiden Abänderungsanträge, um die Entscheidung des Stadtrats zu „umschiffen“, blieben freilich klar in der Minderheit.

Und die SPÖ: Vizebürgermeister Richard Waringer warnte vor dem „Aufbau eines Bürokratie-Molochs“ und Stadtrat Helmut Schwarz erntete nicht nur von den Genossen, sondern auch von der FPÖ tosenden Applaus, als er feststellte: „Das Auto des Wasserwerks muss stets einsatzbereit sein. Ich kann im Notfall nicht mit E-Autos zur Tankstelle fahren, um eine Dose Strom zu kaufen!“ Auch Bürgermeister Christoph Artner betonte: „Wenn es um die Versorgungssicherheit der Bürger geht, lassen wir uns auf keine Spielchen ein!“

Vizebürgermeister Waringer setzte nach: „Es wird uns etwas angedichtet, das gar nicht stimmt. Der Beschluss fiel im Stadtrat, weil es rechtlich gar nicht anders möglich ist.“ Außerdem komme ein Elektrofahrzeug, wenn man auch die Nutzungsdauer in Betracht ziehe, um 7.000 Euro teurer als ein Fahrzeug mit Verbrennermotor.

Und: „Man muss aus einer Mücke keinen Elefanten machen!“ Woraufhin Grün-Gemeinderat Florian Motlik antwortete: „Eine Frechheit!“

Fazit: Die neue Richtlinie wurde wie eingangs erwähnt beschlossen, die Abänderungsanträge von Peter Völkl befürworteten nur die Grünen, die ÖVP enthielt sich dabei der Stimmen.

Dass schon die neue Richtlinie das Bohren harter Bretter gewesen war, berichtete ÖVP-Stadtrat Peter Schwed: „Alleine im ersten Satz steckt mehr als eine Stunde Diskussion.“