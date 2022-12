Budget wurde einhellig fixiert

Werbung

Bei der letzten Sitzung des Gemeinderates im heurigen Jahr sind unter anderem der „Mittelfristige Finanzplan“ für den Zeitraum 2023 bis 2027 als auch der Voranschlag für 2023 einstimmig beschlossen worden.

Zu Beginn der Sitzung wurde Alexander Mucha als neuer Gemeinderat angelobt. Aus beruflichen Gründen ist der langjährige Gemeinderat Anton Maurer (SPÖ) mit Ende November von seinem Mandat zurückgetreten, Alexander Mucha rückte nach.

Der neue Mandatar ist gebürtiger St. Pöltner und in Traismauer aufgewachsen. Der 55-Jährige absolvierte eine Ausbildung zum Touristikkaufmann. 1991 war ein prägendes Jahr. Durch die Landesausstellung in der Kartause Gaming verschlug es ihn ins Ötscherland, war zehn Jahre lang Gemeindeangestellter in Gaming, dann zwölf Jahre lang Leiter des Kulturamtes, der Volkshochschule und des Standamtes in Scheibbs. 2015 kehrte Mucha nach Traismauer zurück, aktuell ist er Standesbeamter am Magistrat in Krems. Als Gemeinderat will er spezielles Augenmerk auf die Stadterneuerung legen.

Nach der Angelobung folgten die Ergänzungswahlen und im Anschluss die Beratungen hinsichtlich des Budgets 2023.

„Der Voranschlag für das kommende Jahr sieht in der Finanzierungsgebarung Einzahlungen und Auszahlungen in der Höhe von rund 20 Millionen Euro vor“, berichtete Vizebürgermeister Thomas Woisetschläger (SPÖ, zugleich auch Finanzstadtrat).

Wertstoffsammelzentrum und neue Zeremonienhalle

Die größten Projekte sind die Sanierung des alten Rathauses, die Errichtung eines neuen Wertstoffsammelzentrums, der Neubau einer Zeremonienhalle am Städtischen Friedhof und auch eine neue Radweg-Brücke über die Traisen. Die umfangreichen Investitionen werden zu einer massiven Erhöhung der Verschuldung der Stadtgemeinde Traismauer von derzeit rund 13,4 Millionen Euro (Stand 1. Jänner 2023) auf 15,66 Millionen Euro (Stand 31. Dezember 2023) führen.

Ein Großteil der geplanten Investitionen (bei größeren Projekten) soll über Kredite finanziert werden. Durch Förderungen als auch zusätzlichen Bedarfszuweisungen seitens des Landes hofft man, den Schuldenanstieg halbwegs im Rahmen halten zu können. Obwohl es seitens der ÖVP Traismauer im Vorfeld der Sitzung Kritikpunkte und mahnende Wortmeldungen gegeben hatte, wurde dem Voranschlag und dem mittelfristigen Finanzplan einstimmig die Zustimmung gegeben.

