„Ja“ zum Sammel-Taxi in Wölbling

Kurz und knackig ist die letzte Sitzung des Gemeinderates vor der Sommerpause verlaufen. Sie hatte einen zentralen Inhalt, die Beschlussfassung über die Willensbekundung zur Teilnahme am regionalen Anruf-Sammel-Taxi.

Das ehrgeizige Projekt hat in den vergangenen Wochen einen Schrumpfungsprozess durchlebt. Ursprünglich zeigten Gemeinden aus drei Bezirken Interesse: Paudorf (Bezirk Krems), Sitzenberg-Reidling (Bezirk Tulln) sowie Herzogenburg, Traismauer, Nussdorf, Statzendorf, Wölbling, Obritzberg-Rust, Kapelln und Perschling aus dem Bezirk St. Pölten-Land. Mittlerweile haben sich Paudorf, Sitzenberg-Reidling, Kapelln und Perschling verabschiedet.

Von den sechs verbliebenen Gemeinden gibt es bislang drei Willensbekundungen, und zwar aus Herzogenburg, Obritzberg-Rust und nun auch aus Wölbling, wo der entsprechende Beschluss mit den Stimmen von SPÖ und ÖVP gefasst wurde. Noch keine Beschlüsse gibt es in Statzendorf, Nussdorf und Traismauer, wobei sich die Stadt zuletzt eher reserviert zeigte.

Nicht immer gut gemacht

In Wölbling bemühte sich ÖVP-Vizebürgermeister Peter Hießberger redlich, die Fragen von Gemeinderat Christian Pfeiffer (Liste Wölbling MITeinander) zu beantworten. Da ging es um Grundsätzliches. Das Anrufsammeltaxi Unteres Traisental-Fladnitztal, wie es mit vollem Namen heißt, wird über die NÖ Dispositionszentrale für AST-Verkehre abgewickelt wird. Es ermöglicht den Fahrgästen ihre Fahrten, innerhalb eines definierten Bediengebietes und festgelegter Bedienzeiten, flexibel zu buchen. Innerhalb der Bedienzeiten kann jeder Fahrgast seine Fahrt individuell buchen.

Die für die Umsetzung nötige Planung ist abgeschlossen, nun werden vom Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet. Im Oktober 2022 soll die Ausschreibung bekannt gemacht werden.

Keine Zahlen vor der Ausschreibung

Auf Unverständnis stieß bei den Mandataren der Liste, warum öffentliche keine Zahlen über die zu erwartenden Kosten bekannt gegeben werden. Dies wurde in den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung verschoben. In Obritzberg-Rust und in Herzogenburg wurde übrigens der gesamte Tagesordnungspunkt geheim abgehandelt.

Mobilitätsmanager Peter Polatschek-Fries von NÖ Regional begleitet das Projekt. Im NÖN-Gespräch sagt er klipp und klar, warum die Gemeinden ersucht worden, sind, keine Zahlen zu nennen: „Gemäß des Bundesvergabegesetzes dürfen vor der Angebotslegung keine Kosten veröffentlicht werden, da es sonst zu Wettbewerbsverzerrungen kommen kann.“

