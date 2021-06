Mit ihrer Sitzung vom vergangenen Donnerstag haben die Mandatare der Marktgemeinde klimagerechtes Verhalten bewiesen. Zunächst angereist zu Fuß oder mit dem Fahrrad, fand die Sitzung wegen der geltenden Corona-Bestimmungen im Autohaus Hofbauer statt. Nach der Genehmigung des Protokolls der vergangenen Sitzung ging es um die Darlehensaufnahme von 800.000 Euro, die einstimmig für die Errichtung der Fuß- und Radwegebrücke über die Perschling in der Nähe des Tennisplatzes, für den Grundankauf östlich von Kapelln für den Neubau eines Feuerwehrdepots sowie für Klima- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen beschlossen wurden.

Im Sitzungsverlauf nur eine Gegenstimme

Konkret handelte es sich dabei um die Heizung der Volksschule und die Umstellung auf LED-Beleuchtung.

Nach weiteren einstimmigen Beschlüssen über die Änderung des Mietvertrages für die Bankstelle der Raiffeisenbank, über drei Mietverträge im Seniorenwohnheim und die Vergabe der Infrastrukturarbeiten in der Quellengasse gab es bei der Beschlussfassung über die Änderung des Flächenwidmungsplanes und über eine Baulandsicherung in der Katastralgemeinde Rassing eine Gegenstimme durch ÖVP-Gemeinderätin Irene Köszali.

4.000 Euro für die Feuerwehr Thalheim

Der Fernwärmeliefervertrag mit Christa Hell, der Verkauf der Glasfaserleerverrohrung in der Kremser Straße an A1 und die Subventionsvergabe an die Feuerwehr Thalheim in der Höhe von 4.000 Euro für Küchenblock und Helmlampen wurden wieder einstimmig beschlossen.