Neues Großprojekt in Nussdorf

Die jüngste Gemeinderatssitzung stand ganz im Zeichen einer Auftragsvergabe zur Umsetzung eines weiteren Großprojekts im Ortszentrum.

Das Land NÖ hat im Vorjahr beschlossen, die sogenannte Karenzlücke (betrifft Kinder im Alter zwischen zwei und zweieinhalb Jahren) zu schließen. Weil Nussdorf auch eine Zuzugsgemeinde ist, bedeutet dies, dass es einen zusätzlichen Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen und einer Erweiterung des Kindergartens bedarf.

„Seit dem Jahr 1971 befindet sich der Landeskindergarten Nussdorf (damals eine Gruppe) am derzeitigen Standort. 1986 wurde unter Bürgermeister Horst Völkl ein Gruppenraum sowie der Bewegungsraum im westlichen Bereich zugebaut. Im Jahr 2003 ist aufgrund der steigenden Kinderzahl ein dritter Gruppenraum in Form von Containern in den Kindergarten integriert worden“, blickte SPÖ-Bürgermeister Heinz Konrath zurück.

Durch eine Gesetzesänderung (2007) war wiederum mehr Platzbedarf gegeben und statt dem Provisorium Container wurde das Kindergartengebäude erweitert. Auch in den Folgejahren sind neue Kinder- Tagesbetreuungseinrichtungen im Obergeschoß des Marktzentrums und in den Räumlichkeiten der ehemaligen Raiffeisenbankfiliale (Teilbereich des Amtsgebäudes) installiert worden.

„In absehbarer Zeit sind auch diese Betreuungseinrichtungen nicht mehr ausreichend und daher haben wir uns entschlossen, einen Architekturwettbewerb für das Ortszentrum auszuschreiben, um eine gute und langfristige Lösung zu finden“, so Konrath. Es gab bei diesem Architekturwettbewerb einen Sieger, der auch aus der Marktgemeinde Nussdorf kommt. Der Architekt Markus Schrefl aus Ried konnte mit seinen Entwürfen die Jury überzeugen und erhielt den Zuschlag für die Generalplanerleistungen in der Höhe von maximal 380.000 Euro. Bei dem vorliegenden Projekt soll das derzeitige Amtsgebäude zur Gänze in den Kindergarten einbezogen werden. Die Gemeindeverwaltung würde in weiterer Folge in das Nussdorfer Marktzentrum übersiedeln, in dem momentan der Nahversorger untergebracht ist. Für den Nahversorger, das „Nussdorfer Dorfgschäft“, wird derzeit ein neuer Standort gesucht. „Es gibt mehrere Möglichkeiten, wobei noch einige Gespräche ausstehen. Momentan ist es so, dass der derzeitige Nahversorger-Standort bestehen bleibt und die Gemeindeverwaltung in ein Provisorium übersiedeln wird. Voraussichtlich im Frühjahr beginnen die Umbauarbeiten im Amtsgebäude, sodass ein Kindergartenbetrieb ab September 2024 möglich ist“, so Bürgermeister Heinz Konrath abschließend.

Die ÖVP zeigt sich zufrieden: „Unser jahrelanger Einsatz für ein umfassendes Kinderbetreuungsangebot bietet die Möglichkeit, unser Ortszentrum langfristig und mit Weitblick zu gestalten. Ich freue mich, dass wir hier überparteilich an einem Strang ziehen und damit Kinderbetreuung, Bürgerservice und in einem nächsten Schritt auch die Nahversorgung für viele Jahrzehnte sicherstellen“, sagt geschäftsführender Gemeinderat Reinhard Loth.

Währenddessen soll die Suche nach einem neuen Standort für den Nahversorger fortgesetzt werden. Die nächsten Wochen sind somit von intensiven Gesprächen geprägt und im Frühjahr soll der Fahrplan zur Entwicklung des Ortszentrums weitgehend fixiert sein. Der einstimmige Beschluss für dieses Ortszentrum- Großprojekt bedeutet auch gleichzeitig, dass die Umgestaltung des Nussdorfer Schlossgartens und Schlosskellers um mindestens eineinhalb Jahre aufgeschoben wird und frühestens im Jahr 2025 zur Umsetzung kommt. Die Erweiterung des Kindergartens hat Vorrang.