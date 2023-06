Nussdorf gab Startschuss für Großprojekt

Die jüngste Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde Nussdorf stand ganz im Zeichen einer Auftragsvergabe zur Umsetzung eines Großprojekts.

Betreffend die Umgestaltung des Schlosskellers und des angrenzenden Schlossgartens hat ein Architekturwettbewerb stattgefunden. Dabei wurden acht Projekte eingereicht, die von einer zehnköpfigen Jury, bestehend aus weiteren Architekten, einem Rechtsanwalt und mehreren Gemeindemandataren, bewertet wurden. Letztendlich ging die Firma „Wehdorn Architekten Ziviltechniker GmbH“ aus Wien als Sieger hervor. Kosten für die Teil-Generalplanerleistungen: 390.000 Euro.

Für das Großprojekt „Neugestaltung Schlosskeller und Schlossgarten“ wurde ein eigenes Konto mit einer Dotierung von 468.000 Euro eingerichtet. „Durch die Beschlussfassung im Gemeinderat erfolgt der offizielle Startschuss zur Projektrealisierung. Bei optimalem Verlauf wird in wenigen Monaten die Einreichplanung vorliegen. Im Anschluss kann die Ausschreibung durchgeführt und die einzelnen Gewerke können vergeben werden“, blickte Bürgermeister Heinz Konrath (SPÖ) voraus.

Der Ortschef weiter: „Frühestens im März 2024 kann mit den Bauarbeiten begonnen werden. Laut einer ersten Schätzung könnte das Projekt in rund 14 Monaten weitestgehend fertiggestellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro – so eine erste Kostenschätzung.“

Nach der Antragstellung erfolgte eine intensive Diskussion woran sich fast alle anwesenden Gemeinderäte beteiligten. Einige Mandatare äußerten Vorbehalte, da sie keine Jurymitglieder gewesen waren und das Projekt noch nicht gesehen hatten. Sie könnten dem nur zustimmen nach einer vorherigen Projekt-Präsentation. Letztlich wurde das Siegerprojekt von Bürgermeister Heinz Konrath im Detail vorgestellt. Er ging auch auf verschiedenste Fragen ein. Nach gut einer Stunde eingehender Beratung gab es einen einstimmigen Beschluss.

„Durch den einstimmigen Beschluss des Gemeinderates zur Beauftragung des renommierten Architekten Manfred Wehdorn haben wir einen Meilenstein für unser Schlossgarten- & Schlosskeller-Projekt geschafft. Jetzt geht's in die Feinabstimmung, um gemeinsam einen einzigartigen Treffpunkt für Kultur, Brauchtum und Traditionen für unsere Gemeinde zu schaffen“, betonte geschäftsführender Gemeinderat Reinhard Loth (ÖVP) den wichtigen Schritt zur Umsetzung des Projekts.

Am Freitag, 23. Juni, soll am Nachmittag im Turnsaal der Volksschule Nussdorf das Projekt im Detail der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dabei wird auch das Architekturbüro Wehdorn aus Wien mit Mitarbeitern vor Ort sein. Bereits zuvor soll es ein Treffen mit potenziellen Veranstaltern, die bereits in der Vergangenheit für Veranstaltungen im Schlossgarten verantwortlich gezeichnet haben, geben. Dabei sollen noch zusätzliche Ideen andiskutiert werden, die dann in der Detailplanung berücksichtigt werden könnten.