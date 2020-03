In Rekordzeit ging die konstituierende Sitzung des Nussdorfer Gemeinderates vonstatten. Obwohl die beiden im Gemeinderat vertretenen Parteien SP und VP in der Wählergunst fast gleichauf liegen, konnte man sich rasch auf eine weitere Zusammenarbeit in den nächsten fünf Jahren einigen: Der bisherige Bürgermeister und Sieger der Gemeinderatswahl Heinz Konrath (SP) wurde mit 16 der 19 Stimmen wieder zum Gemeinde-Oberhaupt gewählt. Drei Stimmzettel blieben leer.

Eng wurde es jedoch bei der Wahl des Vizebürgermeisters: Karl Egelseer (SP) erhielt zehn von 19 möglichen Stimmen. Neun Stimmen entfielen auf Patric Pipp (VP).

Bei der Wahl des Gemeindevorstandes wurden die sechs Kandidaten (jeweils drei von der SP und der VP) ohne Strei-chung einstimmig gewählt.

Durch das Ausscheiden von Herbert Schmutzer (SP) aus dem Gemeinderat folgte der Nussdorfer Bauhofleiter Helmut Scharl (SP) als geschäftsführender Gemeinderat, zuständig für das Ressort „Infrastruktur und Straßenbau“, in den Gemeindevorstand nach. Bei der ÖVP gab es einen Wechsel im „Tourismus, Vereine, Jugend und Sicherheit“-Ressort. Patric Pipp stieg zum geschäftsführenden Gemeinderat auf. Er trat die Nachfolge von Walter Pernikl an, der aber trotzdem weiter dem Gemeinderat angehören wird. Zum Abschluss erfolgte die Wahl des Prüfungsausschusses. Seitens der SP wurden dafür Heinrich Rohrhofer, Helmut Schmutzer sowie Simon Spreitzer nominiert. Robert Denk und Erika Schreiber, die in den vergangenen Jahren den Ausschuss geleitet hat, werden von der VP vertreten sein. Einstimmig wurde der Vorschlag angenommen.

Am Ende der Sitzung dankte Bürgermeister Konrath für das entgegengebrachte Vertrauen. Und VP-Gemeindeparteiobmann Franz Brunthaler meinte: „Fast jede zweite Wählerstimme in der Gemeinde gibt uns die Kraft, in den kommenden fünf Jahren auf die bewährte Zusammenarbeit im Sinne unserer Gemeinde zu setzen. Wir hoffen, dass Alleingänge der SP endgültig der Vergangenheit angehören werden.“ Bei den Verhandlungen mit den Sozialdemokraten habe es ihm an Zukunftsvisionen und ernstgemeinter Modernisierung gefehlt. „Dafür werden wir eintreten und dafür sorgen, dass die jüngeren Generationen mehr Gehör findet“, kündigte er an.