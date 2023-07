Nussdorfs Ortschef unter Beschuss

Die aktuelle Entwicklung beim Dorfcafé in Reichersdorf dominierte zu Beginn die jüngste Gemeinderatssitzung der Marktgemeinde Nussdorf.

Vor wenigen Tagen wurde das Dorfcafé aufgrund der fehlenden Betriebsstättengenehmigung durch die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten geschlossen (die NÖN berichtete). Der Unmut über die behördliche Betriebsschließung ist allerorts sehr groß und viele Gemeinderäte (vor allem seitens der ÖVP) haben sich detailierte Informationen zu dieser Causa bei der Gemeinderatssitzung erhofft.

Die ÖVP brachte diesbezüglich auch einen Dringlichkeitsantrag zur Sachverhaltsdarstellung und Klärung der überraschenden behördlichen Schließung des Dorfcafés in Reichersdorf ein. „Die behördliche Schließung bringt eine Reihe an politischen Fehlentscheidungen zum Vorschein, die persönliche Existenzen und das Gemeindevermögen belasten beziehungsweise noch belasten werden. Politische Versäumnisse, fehlende Ausschuss-Sitzungen sowie die Vortäuschung falscher Tatsachen trotz jahrelanger Nachfragen beim Bürgermeister müssen geklärt werden. Die wissentliche Verpachtung als Gastronomiebetrieb ohne erforderliche Genehmigungsnachweise erfordert eine politische sowie rechtliche Aufarbeitung und darauf aufbauende Konsequenzen“, so der Wortlaut des Dringlichkeitsantrags, den geschäftsführender Gemeinderat Franz Brunthaler (ÖVP-Gemeindeparteiobmann) eingebrachte.

Der Antrag fand bei der Mehrheitspartei, der SPÖ, keine Zustimmung und somit wurde er auch nicht im weiteren Verlauf der Sitzung als Tagesordnungspunkt behandelt.

„Nach dem von geschäftsführendem Gemeinderat Patric Pipp initiierten gemeinsamen Gespräch der Pächter mit Vertretern beider Parteien versprachen die SPÖ-Vertreter, Bürgermeister Heinz Konrath, sein Vize Karl Egelseer und geschäftsführender Gemeinderat Simon Spreitzer, eine rasche Lösung für die offenen Kosten aufgrund der behördlichen Schließung“, so Brunthaler in seiner Stellungnahme nach der Sitzung. Weiters: „Doch nur zwei Tage später schweigt die SPÖ dazu bei der Finanzausschuss-Sitzung sowie im Gemeinderat.“

Der im Brennpunkt der Causa stehende Bürgermeister Heinz Konrath (SPÖ) gab sich bedeckt hinsichtlich der Vorwürfe der Opposition. „In den nächsten Tagen werden weitere Gespräche mit Behördenvertretern geführt werden. Vor allem das Gespräch mit einem Anlagentechniker von der Bezirkshauptmannschaft soll Aufschluss bringen, welche Auflagen zum Erhalt der Betriebsstättengenehmigung letztlich noch zu erfüllen sind“, erklärte er nach der Ablehnung des Dringlichkeitsantrags. Und er fügte hinzu: „An dieser Stelle möchte ich auch anmerken, dass der Pächter nach wie vor, trotz mehrmaliger Aufforderung durch den Notar, den Pachtvertrag noch immer nicht unterzeichnet hat. Ein Umstand, der rätselhaft ist.“