Obritzberg-Ruster Mandatare beschlossen Subventionen einstimmig

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig einige Subventionen gewährt. Die Freiwillige Feuerwehr Großrust-Merking feiert heuer ihr 125-jähriges Bestandsjubiläum. Aus diesem Anlass wird eine Festschrift veröffentlicht, was mit 500 Euro unterstützt wird. 1.400 Euro erhält die Sportunion Obritzberg-Rust-Hain, 365 Euro die Pfarre Obritzberg (Zuschuss zur Kirchenbeleuchtung). Bei zwei Kabarett-Veranstaltungen, die bereits über die Bühne gegangen sind, erlässt die Marktgemeinde die Lustbarkeitsabgabe: Das betrifft eine Veranstaltung der Pfarre Obritzberg (Zuschuss fürs Dach) als auch eine Veranstaltung des Kulturvereins Kapelln, die im Haus der Gemeinschaft stattfand. Statt der Lustbarkeitsabgabe wird der Kulturverein den Betrag der Freiwilligen Feuerwehr Hain-Zagging spenden.

Die Mandatare beschlossen außerdem eine Netzzugangs-Vereinbarung für die geplante Photovoltaik-Anlage am Haus der Gemeinschaft sowie einen Dienstbarkeitsvertrag für eine neue EVN-Trafostation neben dem Buswartehäuschen in der Maierhofstraße in Zagging. Diese dient auch als Einspeisepunkt für die Photovoltaikanlage am Haus der Gemeinschaft. Die Trafostation soll im April 2024 errichtet werden.

Sehr Positives berichtete ÖVP-Bürgermeisterin Daniela Engelhart am Ende der Sitzung: Die Kindergartenkinder werden ab September frisches Essen statt Tiefkühlkost genießen können. Geliefert werden die Speisen von der Firma Tafelspitz aus Paudorf, eine Portion kostet 4,40 Euro.