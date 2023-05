Ossarner Steg nimmt Gestalt an

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mit breiter Mehrheit einen Grundsatzbeschluss betreffend der Errichtung des Ossarner Steges gefasst. SPÖ, ÖVP und Grüne votierten dafür, Stadtrat Martin Hinteregger (FPÖ) und der parteifreie Gemeinderat Wolfgang Schatzl enthielten sich der Stimme.

Wie die ebenfalls parteifreie Mobilitätsstadträtin Daniela Trauninger erläuerte, befinde sich das Projekt bereits seit dem Jahr 2016 oftmals am Tableau. Nun werde man in die finale Phase eintreten.

Trauninger skizzierte zunächst die Hintergründe. Einerseits sei die Stadt durch Traisen und S 33 getrennt, andererseits gerade deswegen die Verbindung Oberndorf/Ebene - Ossarn unbefriedigend. „Zwischen dem Bahnhof und dem Freizeitzentrum gibt es sechs Gefahrenstellen inklusive eine der gefährlichsten Kreuzungen in ganz NÖ. Die Bezirkshauptmannschaft musste deswegen sogar das Kuratorium für Verkehrssicherheit verständigen.“ Die Stadträtin meinte dabei die Kreuzung Roseggerring/Wiener Straße, an der es Unfälle in gehäufter Zahl gibt. Nicht nur die Kreuzung ist verkehrstechnisch kritisch: Unfälle gibt es auch in der Unterführung und bei der Abbiegekreuzung Richtung Moschee.

Eine Stadt mit Lebensqualität muss auch eine Stadt mit kurzen und sicheren Wegen sein. Mobilitätsstadträtin Daniela Trauninger

Es benötige daher gerade für Radfahrer und Fußgänger eine adäquate Verbindung, für die die Errichtung des Ossarner Steges über die Traisen Hauptvoraussetzung sei. Trauninger: „Bei drei Auf- beziehungsweise Abfahrten zur und von der Schnellstraße ist auch ein dritter Steg leistbar.“ Man hat bereits nachgerechnet: Vom Steg Richtung Stadtzentrum fährt man 1,54 Kilometer, vom Steg Richtung Bahnhof 960 Meter. Das stellt eine starke Verkürzung dar. Trauninger: „Für Fußgänger verringert sich die Gehzeit von 30 auf 15 Minuten. Eine Stadt mit Lebensqualität muss auch eine Stadt der kurzen Wege sein, muss auch eine Stadt der sicheren Wege sein.“

Begleitmaßnahmen sind die Sanierung von zwei Mühlbachüberführungen (bereits erfolgt) sowie optional die Errichtung einer Radverbindung zwischen Traisental-Radweg und S33-Begleitweg und ein Verbindungsweg über das Messer-Areal.

Gebaut werden soll eine Stabbogenbrücke in Stahlkonstruktion. Kostenpunkt: 1,044 Millionen Euro. Die Förderkulisse ist günstig: 60 Prozent der förderbaren Investitionskosten könnte sich die Stadt ersparen.

Nicht volle Zustimmung für Projekt

Die ÖVP versicherte volle Zustimmung mit einer Einschränkung. Wirtschaftsstadtrat Erich Hauptmann: „In der Vergangenheit sind Fehler passiert, die man jetzt richten möchte. Viel ist nicht gemacht worden für Radfahrer. Wenn man derzeit mit dem Rad unterwegs ist, ist eine Katastrophe. Der Steg ist eine Investition. Wenn wir allerdings die Förderung nicht bekommen, muss man neu überlegen.“ Stadtrat Peter Schwed stellte fest, dass langsam ein Generationswechsel greife: „Die Jüngeren sind eher bereit, mit dem Rad zu fahren.“

Während Gemeinderat Florian Motlik von den Grünen erklärte, dass man sich über das Projekt freue, zeigte sich FPÖ-Stadtrat Martin Hinteregger aus Kostengründen skeptisch. Mit dem Verweis auf andere Millionenprojekte in der Stadt enthielt er sich der Stimme.

